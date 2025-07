Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, năm 2025, trường tuyển sinh bằng các phương thức theo quy định, trong đó có phương thức xét tuyển theo tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong các tổ hợp xét tuyển của trường bắt buộc có môn Toán. Theo ông Bình, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT các môn liên quan năm nay có xu hướng giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của trường.

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Ảnh: Thanh Hùng.

Cụ thể, các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Tiếng Anh như A01 hoặc D01 có khả năng điểm chuẩn sẽ giảm.

“Kết quả phổ điểm môn Toán năm 2025 giảm hơn so với năm 2024. Ngoài ra, ở một số tổ hợp, ngoài môn Toán, có Tiếng Anh cũng là môn có kết quả phân hóa tốt và điểm thấp hơn so với mọi năm. Do vậy, dự đoán điểm chuẩn vào một số ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2025 có thể giảm một chút so năm ngoái”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ giảm nhẹ từ 0,5 điểm so với năm trước.

Song ông Bình cho hay, thực tế điểm chuẩn biến động như thế nào còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành, từng chương trình đào tạo cụ thể.

“Do cũng có các phương thức xét tuyển kết hợp khác nữa nên có thể ở những ngành đang có nhu cầu xã hội cao, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp, của xã hội hoặc trong bối cảnh nhà nước quan tâm đặc biệt tới các ngành khoa học cơ bản, công nghệ kỹ thuật then chốt,... có thể có điểm chuẩn gần tương đương năm ngoái”, ông Bình nói.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2025, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.435 chỉ tiêu theo 6 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực; Xét chứng chỉ SAT (từ 1100/1600); Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; Xét theo phương thức khác.

Năm nay, trường xét tuyển 10 tổ hợp môn có Lịch sử, Địa lý. Các tổ hợp này được sử dụng để xét tuyển vào các ngành như Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh dược học, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Quản lý đất đai, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Khoa học môi trường...

Năm 2025, mức học phí dự kiến của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là từ 16,9 đến 38 triệu đồng/năm, tăng khoảng 1-2 triệu so với năm ngoái, tùy ngành.