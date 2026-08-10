Theo TDTU, với phương thức xét tuyển tổng hợp (PT1), điểm xét tuyển được tính trên thang 100, gồm tổng điểm năng lực (điểm năng lực THPT và điểm quá trình THPT theo tổ hợp môn xét tuyển), điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM (PT2), điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có, theo thang 1.200 điểm. Kết quả cũng được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

TDTU cho biết điểm trúng tuyển giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển được xác định theo nguyên tắc quy đổi tương đương, thực hiện đúng quy định trong thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường.

Chi tiết như sau: