Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,3 đến 24,4 điểm. Trong đó, mức cao nhất 24,4 điểm thuộc ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Một số ngành có mức điểm từ 23 điểm trở lên như Văn hóa học - Công nghiệp Văn hóa (23 điểm), Quản lý văn hóa - Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (23,3 điểm), Du lịch (23,5 điểm) và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (23,5 điểm).

Ở phương thức xét học bạ, điểm trúng tuyển cao hơn, dao động 23,6-28,1 điểm. Cao nhất là Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa với 28,1 điểm; tiếp đến là Văn hóa học - Công nghiệp Văn hóa và Du lịch cùng 27,5 điểm.

So với năm ngoái, một số ngành có điểm chuẩn giảm nhẹ.