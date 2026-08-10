Đây là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 với điểm học bạ 3 năm THPT.

Theo công bố, điểm chuẩn của 39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm trên thang 30, tương đương 71,67-97,73 điểm theo thang 100. Trong đó, 28/39 ngành, nhóm ngành, chương trình có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Dẫn đầu là Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính với 29,32 điểm. Tiếp theo là Trí tuệ nhân tạo 28,68 điểm; Thiết kế vi mạch 27,93 điểm; Khoa học dữ liệu, Thống kê 27,63 điểm; Chương trình Tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu 27,48 điểm và Công nghệ bán dẫn 27,34 điểm.

Đáng chú ý, trường ghi nhận điểm chuẩn tăng ở một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất như Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật địa chất, Hải dương học. Đây là các ngành nằm trong danh mục 111 ngành đào tạo mà người học được nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Năm nay, trường tuyển 4.926 chỉ tiêu, ghi nhận 26.856 thí sinh đăng ký với 56.138 nguyện vọng.

Cụ thể điểm chuẩn năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM như sau: