Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nha Trang, điểm chuẩn năm 2026 được công bố theo nhiều phương thức, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn có sự phân hóa khá rõ giữa các ngành và tổ hợp.

Ngành Marketing có mức điểm cao nhất, lên tới 27,66 điểm ở tổ hợp T2VTi; tổ hợp T2VA là 27 điểm và T2VD 26,81 điểm. Ngành Luật cũng có điểm chuẩn cao, từ 26,06 đến 27,57 điểm tùy tổ hợp.

Một số ngành có mức điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Khoa học hàng hải. Trong đó, Khoa học hàng hải có điểm chuẩn cao nhất 26,47 điểm ở tổ hợp T2VC.

Ở nhóm ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh lấy từ 20,18 đến 24,88 điểm; Tài chính - Ngân hàng từ 20,18 đến 24,88 điểm; Kế toán từ 19,99 đến 23,95 điểm.

Trong khi đó, nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ và thủy sản có mức điểm chuẩn từ 20 điểm ở một số tổ hợp. Chẳng hạn, Công nghệ chế tạo máy lấy từ 19,98 đến 22,12 điểm; Kỹ thuật cơ khí từ 20,96 đến 22,99 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử từ 21,94 đến 23,86 điểm.

Đáng chú ý, Công nghệ thông tin có điểm chuẩn từ 22 đến 23,86 điểm tùy tổ hợp; Khoa học máy tính cũng ở mức 22-23,86 điểm.

Đối với các chương trình đặc biệt, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Quản trị khách sạn cùng có mức cao nhất 26,06 điểm ở tổ hợp T2VSu; Quản trị kinh doanh cao nhất 24,88 điểm.

Trường cũng công bố điểm chuẩn theo các kỳ thi đánh giá năng lực. Chẳng hạn, ngành Marketing có điểm ĐGNL ĐH Quốc gia HCM là 824,96, ĐGNL ĐH Quốc gia HN là 92,78; ngành Luật lần lượt là 800,59 và 90,56.