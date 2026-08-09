Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn HUTECH dao động từ 15-22 điểm. Trong đó, Y khoa cao nhất với 22 điểm. Các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 18 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Ở phương thức xét học bạ theo tổ hợp 6 học kỳ, Y khoa lấy 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 20 điểm; các ngành còn lại lấy 18 điểm.

Với phương thức xét điểm V-SAT, điểm chuẩn Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 250 điểm; các ngành còn lại 225 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, Y khoa lấy 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 650 điểm; các ngành còn lại 600 điểm.

Điểm chuẩn như sau:

TT Ngành/Chương trình đào tạo Mã

xét tuyển ĐIỂM CHUẨN Điểm

THPT Điểm

học bạ Điểm

V-SAT Điểm

ĐGNL 1 Công nghệ thông tin 7480201 15 18 225 600 2 An toàn thông tin 7480202 15 18 225 600 3 An ninh mạng 7480208 15 18 225 600 4 Khoa học máy tính 7480101 15 18 225 600 5 Khoa học dữ liệu 7460108 15 18 225 600 6 Kỹ thuật máy tính 7480106 15 18 225 600 7 Trí tuệ nhân tạo 7480107 15 18 225 600 8 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209 15 18 225 600 9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 15 18 225 600 10 Công nghệ ô tô điện 7520141 15 18 225 600 11 Công nghệ ô tô thông minh (1) 7520141I1 15 18 225 600 12 Kỹ thuật cơ khí 7520103 15 18 225 600 13 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 15 18 225 600 14 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 15 18 225 600 15 Kỹ thuật điện 7520201 15 18 225 600 16 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 15 18 225 600 17 Kỹ thuật xây dựng 7580201 15 18 225 600 18 Quản lý xây dựng 7580302 15 18 225 600 19 Quản trị kinh doanh 7340101 15 18 225 600 20 Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) 7340101I1 15 18 225 600 21 Quản trị nhân lực 7340404 15 18 225 600 22 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 15 18 225 600 23 Bất động sản 7340116 15 18 225 600 24 Kinh tế số 7310109 15 18 225 600 25 Kinh doanh quốc tế 7340120 15 18 225 600 26 Marketing 7340115 15 18 225 600 27 Marketing và truyền thông sáng tạo (3) 7340115I1 15 18 225 600 28 Digital Marketing 7340114 15 18 225 600 29 Tài chính - Ngân hàng 7340201 15 18 225 600 30 Kế toán 7340301 15 18 225 600 31 Thương mại điện tử 7340122 15 18 225 600 32 Kinh doanh thương mại 7340121 15 18 225 600 33 Công nghệ tài chính 7340205 15 18 225 600 34 Quản trị khách sạn 7810201 15 18 225 600 35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 15 18 225 600 36 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 15 18 225 600 37 Quản trị sự kiện 7340412 15 18 225 600 38 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 15 18 225 600 39 Quản lý thể dục thể thao 7810301 15 18 225 600 40 Luật kinh tế 7380107 20 20 270 720 41 Luật 7380101 20 20 270 720 42 Tâm lý học 7310401 15 18 225 600 43 Quan hệ công chúng 7320108 15 18 225 600 44 Truyền thông đa phương tiện 7320104 15 18 225 600 45 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 15 18 225 600 46 Kiến trúc 7580101 15 18 225 600 47 Thiết kế nội thất 7580108 15 18 225 600 48 Thiết kế đồ họa 7210403 15 18 225 600 49 Thiết kế thời trang 7210404 15 18 225 600 50 Digital Art (Nghệ thuật số) 7210408 15 18 225 600 51 Thanh nhạc 7210205 15 18 225 600 52 Ngôn ngữ Anh 7220201 15 18 225 600 53 Ngôn ngữ Nhật 7220209 15 18 225 600 54 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 15 18 225 600 55 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 15 18 225 600 56 Y khoa 7720101 22 23 285 750 57 Dược học 7720201 20 20 270 720 58 Điều dưỡng 7720301 18 18 250 650 59 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 18 18 250 650 60 Công nghệ thẩm mỹ 7420207 15 18 225 600 61 Công nghệ sinh học 7420201 15 18 225 600 62 Công nghệ thực phẩm 7540101 15 18 225 600 63 Thú y 7640101 15 18 225 600 64 Thú y công nghệ số (4) 7640101I1 15 18 225 600 * (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.

HUTECH cho biết các mức điểm chuẩn được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương giữa các phương thức, nhằm bảo đảm cơ hội trúng tuyển tương đương cho thí sinh.

Đối với các phương thức xét học bạ, V-SAT và Đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật còn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, thí sinh xét vào Y khoa và Dược học phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 mức Tốt (tương đương học lực Giỏi trở lên), đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác đạt từ 20 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

Với Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh phải có kết quả học tập lớp 12 từ mức Khá trở lên và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.

Thí sinh xét vào Luật và Luật kinh tế phải có kết quả học tập lớp 12 mức Tốt, đồng thời tổng điểm 3 môn theo tổ hợp hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác từ 18 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

HUTECH lưu ý một thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều ngành hoặc nhiều phương thức. Tuy nhiên, sau khi hệ thống tuyển sinh quốc gia xử lý nguyện vọng, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển vào nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện.

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