Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn HUTECH dao động từ 15-22 điểm. Trong đó, Y khoa cao nhất với 22 điểm. Các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 18 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.
Ở phương thức xét học bạ theo tổ hợp 6 học kỳ, Y khoa lấy 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 20 điểm; các ngành còn lại lấy 18 điểm.
Với phương thức xét điểm V-SAT, điểm chuẩn Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 250 điểm; các ngành còn lại 225 điểm.
Ở phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, Y khoa lấy 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 650 điểm; các ngành còn lại 600 điểm.
Điểm chuẩn như sau:
|
TT
|
Ngành/Chương trình đào tạo
|
Mã
|
ĐIỂM CHUẨN
|
Điểm
|
Điểm
|
Điểm
|
Điểm
|
|
1
|
Công nghệ thông tin
|
7480201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
2
|
An toàn thông tin
|
7480202
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
3
|
An ninh mạng
|
7480208
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
4
|
Khoa học máy tính
|
7480101
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
5
|
Khoa học dữ liệu
|
7460108
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
6
|
Kỹ thuật máy tính
|
7480106
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
7
|
Trí tuệ nhân tạo
|
7480107
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
8
|
Robot và trí tuệ nhân tạo
|
7510209
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
9
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
7510205
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
10
|
Công nghệ ô tô điện
|
7520141
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
11
|
Công nghệ ô tô thông minh (1)
|
7520141I1
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
12
|
Kỹ thuật cơ khí
|
7520103
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
13
|
Kỹ thuật cơ điện tử
|
7520114
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
14
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
7520216
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
15
|
Kỹ thuật điện
|
7520201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
16
|
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
|
7520207
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
17
|
Kỹ thuật xây dựng
|
7580201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
18
|
Quản lý xây dựng
|
7580302
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
19
|
Quản trị kinh doanh
|
7340101
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
20
|
Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2)
|
7340101I1
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
21
|
Quản trị nhân lực
|
7340404
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
22
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
|
7510605
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
23
|
Bất động sản
|
7340116
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
24
|
Kinh tế số
|
7310109
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
25
|
Kinh doanh quốc tế
|
7340120
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
26
|
Marketing
|
7340115
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
27
|
Marketing và truyền thông sáng tạo (3)
|
7340115I1
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
28
|
Digital Marketing
|
7340114
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
29
|
Tài chính - Ngân hàng
|
7340201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
30
|
Kế toán
|
7340301
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
31
|
Thương mại điện tử
|
7340122
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
32
|
Kinh doanh thương mại
|
7340121
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
33
|
Công nghệ tài chính
|
7340205
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
34
|
Quản trị khách sạn
|
7810201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
35
|
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|
7810202
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
36
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
7810103
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
37
|
Quản trị sự kiện
|
7340412
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
38
|
Hệ thống thông tin quản lý
|
7340405
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
39
|
Quản lý thể dục thể thao
|
7810301
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
40
|
Luật kinh tế
|
7380107
|
20
|
20
|
270
|
720
|
|
41
|
Luật
|
7380101
|
20
|
20
|
270
|
720
|
|
42
|
Tâm lý học
|
7310401
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
43
|
Quan hệ công chúng
|
7320108
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
44
|
Truyền thông đa phương tiện
|
7320104
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
45
|
Công nghệ điện ảnh, truyền hình
|
7210302
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
46
|
Kiến trúc
|
7580101
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
47
|
Thiết kế nội thất
|
7580108
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
48
|
Thiết kế đồ họa
|
7210403
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
49
|
Thiết kế thời trang
|
7210404
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
50
|
Digital Art (Nghệ thuật số)
|
7210408
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
51
|
Thanh nhạc
|
7210205
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
52
|
Ngôn ngữ Anh
|
7220201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
53
|
Ngôn ngữ Nhật
|
7220209
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
54
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
7220204
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
55
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
7220210
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
56
|
Y khoa
|
7720101
|
22
|
23
|
285
|
750
|
|
57
|
Dược học
|
7720201
|
20
|
20
|
270
|
720
|
|
58
|
Điều dưỡng
|
7720301
|
18
|
18
|
250
|
650
|
|
59
|
Kỹ thuật xét nghiệm y học
|
7720601
|
18
|
18
|
250
|
650
|
|
60
|
Công nghệ thẩm mỹ
|
7420207
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
61
|
Công nghệ sinh học
|
7420201
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
62
|
Công nghệ thực phẩm
|
7540101
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
63
|
Thú y
|
7640101
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
64
|
Thú y công nghệ số (4)
|
7640101I1
|
15
|
18
|
225
|
600
|
|
* (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.
|
HUTECH cho biết các mức điểm chuẩn được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương giữa các phương thức, nhằm bảo đảm cơ hội trúng tuyển tương đương cho thí sinh.
Đối với các phương thức xét học bạ, V-SAT và Đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật còn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Cụ thể, thí sinh xét vào Y khoa và Dược học phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 mức Tốt (tương đương học lực Giỏi trở lên), đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác đạt từ 20 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.
Với Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh phải có kết quả học tập lớp 12 từ mức Khá trở lên và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.
Thí sinh xét vào Luật và Luật kinh tế phải có kết quả học tập lớp 12 mức Tốt, đồng thời tổng điểm 3 môn theo tổ hợp hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác từ 18 điểm; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.
HUTECH lưu ý một thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều ngành hoặc nhiều phương thức. Tuy nhiên, sau khi hệ thống tuyển sinh quốc gia xử lý nguyện vọng, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển vào nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện.
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