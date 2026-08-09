Theo Hội đồng tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2026 của UIT dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương từ 22,80 đến 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Năm 2026, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển cao nhất với 100 điểm, tương đương 30 điểm theo thang điểm 30. Tiếp theo là Khoa học dữ liệu với 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh, năm 2026, Trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT) có 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển với 18.950 nguyện vọng. Đây là số thí sinh đăng ký thấp nhất trong 5 năm qua, nhưng điểm trung bình của thí sinh lại cao nhất cùng giai đoạn.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng UIT, nhận định đây là sự chuyển dịch đáng chú ý về chất lượng nguồn tuyển.

“Điểm đáng chú ý là số lượng thí sinh giảm nhưng chất lượng nguồn tuyển lại tăng. Điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay cao nhất trong 5 năm qua. Điều này cho thấy sức hút của UIT đang dịch chuyển từ quy mô sang chất lượng, khi Nhà trường ngày càng thu hút nhóm thí sinh có năng lực học tập tốt và định hướng rõ ràng với lĩnh vực công nghệ”, ông Khang cho biết.

Kết quả điểm chuẩn năm nay cũng cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Các ngành có điểm trúng tuyển cao tập trung ở Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính. Phần lớn ngành còn lại có mức điểm khoảng 78-85 điểm.

Theo lãnh đạo UIT, trong bối cảnh chất lượng nguồn tuyển ngày càng cao, số lượng hồ sơ không còn là chỉ số duy nhất để đánh giá sức hút của một trường. Quan trọng hơn là phân bố điểm và khả năng cạnh tranh của thí sinh trong nhóm điểm cao.

Năm 2026, UIT áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó các thành tố đầu vào được quy đổi, chuẩn hóa về một thang điểm chung. Cách làm này giúp tăng khả năng phân hóa, đặc biệt ở nhóm thí sinh có kết quả cao, đồng thời hỗ trợ Hội đồng tuyển sinh đánh giá năng lực trên cùng một hệ quy chiếu.

Là trường đại học chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông, UIT tập trung đào tạo các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch, kỹ thuật máy tính, thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện. Chương trình đào tạo chú trọng nền tảng học thuật, thực hành, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quốc tế hóa.

“Với UIT, mục tiêu không phải là thu hút số lượng thí sinh lớn nhất, mà là trở thành lựa chọn ưu tiên của những học sinh có năng lực, đam mê công nghệ và mong muốn phát triển trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Chất lượng nguồn tuyển ngày càng cao là nền tảng để Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp nguồn nhân lực công nghệ trình độ cao cho đất nước”, PGS.TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nhấn mạnh.

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