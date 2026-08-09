Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất là 29,54 Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 29,54 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo nhà trường, điểm xét tuyển theo phương thức này được tính bằng tổng điểm của 3 thành phần gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực được tính theo công thức riêng dành cho 8 đối tượng xét tuyển. Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên, với mức tối đa 9,17 điểm trên thang 100.

Điểm cộng được xét dựa trên các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn hóa - thể thao của thí sinh, với mức tối đa 10 điểm trên thang 100.

Nhà trường lưu ý điểm trúng tuyển được công bố theo phương thức xét tuyển Tổng hợp và áp dụng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

>>> Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2026 nhanh trên VietNamNet<<<