Từ hôm nay (9/8), nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 sau khi hoàn tất các đợt lọc ảo. Thí sinh tại khu vực phía Nam đang chờ điểm chuẩn của hàng loạt trường đại học lớn tại TPHCM và các tỉnh, thành.

Trong số này có các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM như Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe và Trường ĐH An Giang.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học lớn tại TPHCM cũng được thí sinh đặc biệt quan tâm như ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM và Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Khối trường ngoài công lập cũng sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn, trong đó có Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Gia Định...

Tại các địa phương phía Nam, điểm chuẩn của ĐH Cần Thơ, ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Tiền Giang, Trường ĐH Nha Trang... cũng được nhiều thí sinh quan tâm.

Sau đây là danh sách điểm chuẩn các trường đại học ở phía Nam năm 2026 tiếp tục được cập nhật:

TRƯỜNG

ĐIỂM CHUẨN

Trường ĐH Bách khoa TPHCM

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Trường ĐH Công nghệ Thông Tin

TẠI ĐÂY 

Trường ĐH Kinh tế Luật

 

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

 

ĐH Kinh tế TPHCM

 

ĐH Cần Thơ

 

ĐH Trà Vinh

 

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TPHCM

 

Trường ĐH Việt Đức

 

Trường ĐH Luật TPHCM

 

Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

Trường ĐH Văn Lang

 

Trường ĐH Văn Hiến

 

Trường ĐH

 

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

 

Trường ĐH Y Dược TPHCM

 

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 

Trường ĐH Sài Gòn

 

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

 

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

 

Trường ĐH Công thương TPHCM

 

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

 

Trường ĐH Nông lâm TPHCM

 

ĐH Kinh tế TPHCM

 

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

 

Trường ĐH Công nghệ TPHCM

TẠI ĐÂY 

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM

TẠI ĐÂY 

Trường ĐH Hoa Sen

 

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

 

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM

 

Trường ĐH Gia Định

 

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

 

Học viện Hàng không Việt Nam

 

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

 

Trường ĐH Luật TPHCM

 

Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM

 

Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

 

Trường ĐH Nha Trang

 

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

 

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

 

Trường ĐH Mở TPHCM

 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM

 

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

TẠI ĐÂY 

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

 

Trường ĐH Văn hóa TPHCM

 

Trường ĐH An ninh Nhân dân

 

Trường ĐH Quốc tế

 

 