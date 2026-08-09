Từ hôm nay (9/8), nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 sau khi hoàn tất các đợt lọc ảo. Thí sinh tại khu vực phía Nam đang chờ điểm chuẩn của hàng loạt trường đại học lớn tại TPHCM và các tỉnh, thành.

Trong số này có các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM như Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe và Trường ĐH An Giang.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học lớn tại TPHCM cũng được thí sinh đặc biệt quan tâm như ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM và Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Khối trường ngoài công lập cũng sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn, trong đó có Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Gia Định...

Tại các địa phương phía Nam, điểm chuẩn của ĐH Cần Thơ, ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Tiền Giang, Trường ĐH Nha Trang... cũng được nhiều thí sinh quan tâm.

Sau đây là danh sách điểm chuẩn các trường đại học ở phía Nam năm 2026 tiếp tục được cập nhật: