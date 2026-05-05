Chiều 5/5, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 họp báo khởi động mùa giải mới.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu bước ngoặt khi chính thức đưa nền tảng số LaSoong của Tiên Phong Invest (TPI) vào vận hành. Đây là lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ một chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

LaSoong là nền tảng số đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Du Lam

Khác với các mùa trước, cuộc thi năm nay số hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký, bình chọn đến bán vé, kiểm soát check-in và tích hợp nội dung số, dữ liệu.

Chia sẻ với VietNamNet bên lề họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026 chiều 5/5, ông Nguyễn Anh Hải, CEO TPI, khẳng định: "Để tạo ra niềm tin và sự minh bạch trong bình chọn, hệ thống sẽ xác thực người dùng. Các giao dịch đều được công khai, chạy qua cổng thanh toán của các đối tác hàng đầu Việt Nam và có tập tin nhật ký (log) hoàn toàn có thể truy xuất được".

Nhờ hệ thống giám sát này, tình trạng "bơm" phiếu ảo hay dùng phần mềm can thiệp kết quả được hạn chế tối đa. Đặc biệt, ông Hải tiết lộ người dùng không cần chờ đến đêm chung kết mới biết kết quả: "Trong quá trình mở cổng bình chọn, các thí sinh sẽ được cập nhật kết quả theo thời gian thực”.

Bên cạnh minh bạch, nỗi ám ảnh lớn nhất của khán giả tại các sự kiện quy mô quốc gia là tình trạng sập trang web do quá tải lượt truy cập cùng lúc. Giải quyết "điểm nghẽn" này, ông Hải cho biết hệ thống được thiết kế để chịu tải lớn: "LaSoong ứng dụng những công nghệ ảo hóa, cân bằng tải, kiến trúc vi dịch vụ và đã tính toán kịch bản hàng triệu người truy cập một lúc. Nền tảng hoàn toàn đáp ứng được các cuộc thi tầm cỡ quốc gia, thậm chí chạy đồng thời nhiều cuộc thi".

Không chỉ phục vụ một mùa giải, điểm khác biệt của nền tảng là duy trì sự tương tác của khán giả trong dài hạn. Thay vì tải ứng dụng, bình chọn xong rồi xóa bỏ, người dùng có thể tiếp tục sử dụng để mua vé các đêm nhạc, sự kiện hay thăm quan di tích lịch sử.

Đề cập đến định hướng sau khi Hoa hậu Việt Nam 2026 kết thúc, CEO Nguyễn Anh Hải nhấn mạnh sự kiện không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu mà sẽ tiếp tục kéo những người đã quan tâm trở lại. Thời gian tới, ngoài khách hàng doanh nghiệp, nền tảng hướng đến giải pháp B2G như Khu di tích Cố đô Huế, đem đến những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật liên tục trên nền tảng.

Việc một nền tảng công nghệ "may đo" riêng cho văn hóa giải trí ra đời được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thiết thực. Không chỉ người hâm mộ sắc đẹp có một công cụ theo dõi thần tượng mượt mà, mà bản thân các nhà tổ chức cũng sở hữu một hạ tầng số giúp kéo dài vòng đời của mỗi sự kiện.

Theo Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, thời hạn nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 12/6. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6/2026; ghi hình hành trình thực tế trong tháng 6 và tháng 7, phát sóng từ tháng 7 trên các nền tảng số và mạng xã hội. Vòng Chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8.