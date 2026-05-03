Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức đánh dấu sự thay đổi lớn trong lịch sử 38 năm, khi lần đầu tiên đưa nền tảng số vào vận hành xuyên suốt. Thay vì sử dụng các công cụ quản lý rời rạc, toàn bộ quy trình từ tuyển sinh, bình chọn, truyền thông, bán vé đến thương mại nội dung và dữ liệu người dùng đều được tích hợp trên nền tảng duy nhất.

Các sự kiện văn hóa phát triển mạnh về quy mô, song ngành này vẫn thiếu một hạ tầng công nghệ lõi để kết nối chuỗi hoạt động. Tại các sự kiện lớn, tình trạng phân tán giữa khâu bán vé, truyền thông và hệ thống bình chọn khiến ban tổ chức khó quản lý minh bạch doanh thu, giảm hiệu quả vận hành và không thể xây dựng được kho dữ liệu khách hàng dài hạn.

Với giải pháp "all-in-one" (tất cả trong một), mọi hoạt động của cuộc thi được đưa vào một vòng lặp khép kín. Nền tảng số cho phép hàng triệu khán giả tương tác, bình chọn và tiêu dùng nội dung cùng lúc. Đổi lại, mọi tương tác đều được hệ thống ghi nhận, chuyển hóa thành giao dịch và phân tích theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ ban tổ chức triển khai các chương trình khác tốt hơn.

Việc số hóa toàn diện Hoa hậu Việt Nam 2026 được xem là phép thử quan trọng để chuẩn hóa mô hình vận hành sự kiện quy mô quốc gia.