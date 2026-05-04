John Wall đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình để làm việc cho cùng một công ty. Nhưng khi ông giới thiệu về nơi làm việc, không ai biết ông đang nói đến điều gì.

"Nếu tôi nói mình làm việc tại QNX, họ sẽ không hiểu đó là gì", ông chia sẻ. Nhưng khi giải thích rằng mình làm việc cho công ty sở hữu QNX, ông biết chắc mọi người sẽ có chung phản ứng: BlackBerry vẫn còn tồn tại sao?

Sự thật là công ty này vẫn tồn tại, nhưng không còn sản xuất điện thoại.

Công ty từng mang tên Research In Motion (RIM) đã từ bỏ mảng thiết bị cầm tay từ một thập kỷ trước. Tuy nhiên, một lượng lớn người dùng vẫn đang phụ thuộc vào BlackBerry mà không hề hay biết.

Hệ điều hành QNX - kiểm soát một số tính năng an toàn - có mặt trong 275 triệu xe hơi trên toàn cầu. Ảnh: QNX

Sản phẩm sinh lời nhiều nhất của hãng hiện nay không phải phần cứng mà là phần mềm ẩn bên trong 275 triệu chiếc ô tô đang lưu thông trên đường. Công nghệ cốt lõi của BlackBerry xuất hiện ở nhiều nơi bất ngờ nhất và người dùng sẽ không thể tìm thấy dù có cố tình tìm kiếm.

"Trên một chiếc ô tô, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy logo của QNX", ông Wall, Chủ tịch bộ phận này cho biết. "Những gì bạn thấy là một trải nghiệm tốt hơn".

Ông ví các kỹ sư QNX như những thợ sửa ống nước và thợ điện, chịu trách nhiệm cho những hệ thống thiết yếu nhưng vô hình.

Trong một ngôi nhà, đó là đường ống và dây điện. Trên ô tô, đó là phần mềm làm nền tảng cho các tính năng an toàn mà chúng ta coi là hiển nhiên.

QNX là hệ điều hành hỗ trợ mọi tính năng trợ lái: cảnh báo va chạm, thông báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện người đi bộ và tự động đánh lái khi xe đi chệch làn.

Phần mềm nền tảng này chưa bao giờ có giá trị đến thế. Khi ô tô ngày càng giống như những cỗ máy tính di động, QNX được các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tin dùng vì hệ điều hành thời gian thực, đơn giản của nó được thiết kế để không bao giờ xảy ra lỗi.

Với uy tín vững chắc, phần mềm này đã lan rộng đến các nhà máy và những môi trường làm việc đề cao sự an toàn, độ chính xác và công nghệ không có rủi ro.

Tại các bệnh viện, công nghệ QNX được tích hợp trong robot phẫu thuật và hàng chục thiết bị y tế, đồng nghĩa với việc bệnh nhân đang giao phó tính mạng cho các bác sĩ, y tá và cả BlackBerry.

QNX thậm chí đã trở thành nền tảng cứu sống một công ty tưởng chừng đã bị "khai tử" từ lâu. Bộ phận từng bị xem là mờ nhạt này giờ đây là lý do giúp BlackBerry bất ngờ kiếm được tiền trở lại.

QNX hiện đóng góp một nửa tổng doanh thu của công ty và BlackBerry đã có 4 quý báo lãi liên tiếp lần đầu tiên kể từ thời kỳ hoàng kim cạnh tranh với iPhone.

Kể từ cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh đầy khả quan vào tháng trước, cổ phiếu của công ty đã tăng 50%.

Dù vẫn giảm 96% so với mức đỉnh, các giám đốc đang đưa ra một thông điệp mới: BlackBerry đã trở lại.

Vốn hóa thị trường của công ty từng đạt đỉnh 83 tỷ USD, nay chỉ còn 3 tỷ USD và doanh thu cả năm của hãng hiện không bằng doanh thu một buổi sáng của Apple.

Thành lập vào năm 1980, QNX đã có sự phục vụ của ông Wall từ đầu những năm 1990.

Sau thương vụ BlackBerry mua lại QNX năm 2010, nhiều kỹ sư đã chuyển sang mảng điện thoại, nhưng ông Wall chọn ở lại và tiếp tục âm thầm phát triển phần mềm cho ô tô.

Trong nhiều năm, bộ phận của ông được hưởng lợi từ việc hoàn toàn không bị ai chú ý.

Tuy nhiên, khi Google ra mắt hệ thống thông tin giải trí riêng và Apple lôi kéo các kỹ sư của QNX để chế tạo ô tô, BlackBerry một lần nữa có nguy cơ bị đè bẹp.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi ông Wall gặp Giám đốc kỹ thuật của Audi. Vị lãnh đạo này cho biết Audi sẽ chuyển sang dùng hệ thống giải trí của Google, nhưng họ vẫn cần những tính năng an toàn đáng tin cậy cho thế hệ xe mới.

Thay vì tranh giành quyền kiểm soát màn hình, ông Wall quyết định QNX sẽ nắm giữ phần mềm vận hành cốt lõi bên trong chiếc xe. "Hoàn cảnh khiến chúng tôi đánh mất mảng thông tin giải trí lại đưa công ty đi đúng hướng", ông Wall chia sẻ.

Sau khi khẳng định được vị thế trên ô tô, phần mềm QNX tiếp tục tiến vào các thiết bị y tế, tự động hóa công nghiệp và robot. Dù vậy, những "người thợ" phần mềm này vẫn luôn âm thầm đứng sau.

"Khách hàng chỉ quan tâm đến tính năng hỗ trợ giữ làn đường hoạt động tốt", ông Wall nói, "Họ không để ý đến hệ điều hành bên dưới là gì" hay việc nó do ai sản xuất.

(Theo WSJ)