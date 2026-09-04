Trong hai mùa giải mà Chicago Bulls giành chức vô địch NBA lần thứ năm và thứ sáu (1997-1998), ngôi sao bóng rổ Michael Jordan liên tục xuất hiện bên chiếc Ferrari 550 Maranello sản xuất năm 1997, màu đỏ tươi phối nội thất nâu. Chiếc xe thuộc dòng Ferrari GT - một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất của thương hiệu Italia.

Sau nhiều thập kỷ gần như biến mất khỏi công chúng, chiếc siêu xe vừa được tìm thấy và đưa trở lại thị trường thông qua một cuộc đấu giá trên nền tảng Joopiter, đi kèm biển số đặc biệt “MJ 5”.

Đây là nền tảng thường bán đấu giá các vật phẩm sưu tầm thể thao, được thành lập bởi ca sĩ Pharrell Williams. Và đây là lần đầu tiên họ đấu giá một chiếc xe hơi dưới sự hợp tác với chuyên gia ô tô Curated.

Ferrari 550 Maranello - chiếc xe đặc biệt của Michael Jordan

Những người từng theo dõi bộ phim tài liệu The Last Dance của ESPN có thể nhận ra Michael Jordan là một người đặc biệt yêu thích xe hơi. Bộ sưu tập của ông từng có Corvette, Range Rover và một chiếc Porsche 911 được độ lại khá tinh tế.

Với chiều cao tới 1,98 m, Jordan cần một chiếc xe có không gian phù hợp để có thể thoải mái sau những trận đấu. Vì vậy, năm 1997, ông đặt mua một chiếc Ferrari Grand Tourer (GT) được thiết kế riêng theo vóc dáng của mình. Chiếc xe được giao tới đúng thời điểm Jordan cùng Chicago Bulls ăn mừng chức vô địch NBA lần thứ năm vào tháng 6/1997.

Đây cũng là chiếc Ferrari 550 Maranello mà người hâm mộ có thể nhìn thấy trong The Last Dance, khi xe xuất hiện tại một buổi tập vào tháng 1/1998.

Ngay cả khi không mang tên Michael Jordan, Ferrari 550 Maranello cũng đã là một mẫu xe rất đáng chú ý. Xe kế thừa tinh thần của Ferrari 365 GTB/4 Daytona nhưng được phát triển trên nền tảng hiện đại hơn, với hệ thống lái nhạy bén.

Điểm nổi bật nằm dưới nắp ca-pô là động cơ V12 hút khí tự nhiên công suất 485 mã lực, kết hợp hộp số sàn với cần số kiểu truyền thống.

Chiếc xe của Jordan được đặt hàng theo phong cách trầm tính. Ferrari không trang bị tấm chắn bùn và một số mảng nhấn màu vàng thường thấy trên những chiếc xe của hãng mà thay bằng màu sơn đỏ. Điều này giúp chiếc Ferrari tránh khỏi sự chú ý, với tổng thể xe thanh lịch và không quá phô trương.

Những thay đổi dành riêng cho huyền thoại bóng rổ chủ yếu nằm ở khoang nội thất. Ferrari trang bị cho xe thanh ray ghế dài hơn cùng đệm ghế mỏng hơn, nhằm tạo thêm không gian và phù hợp với vóc dáng cao lớn của Michael Jordan.

Sau nhiều năm được Jordan sử dụng, chiếc Ferrari được bán lại vào cuối năm 2002. Kể từ đó, xe gần như biến mất khỏi sự chú ý của công chúng và chỉ trở lại trong năm nay sau một thời gian dài được tìm kiếm.

Đáng chú ý, chiếc Ferrari 550 Maranello này được sử dụng khá ít trong những năm qua. Odo hiện chỉ ghi nhận chưa đến 19.000 dặm, tương đương khoảng 30.000 km.

Từ xe của huyền thoại NBA đến món đồ sưu tầm triệu USD?

Theo giới thiệu trên Joopiter, giá trị của chiếc Ferrari không chỉ nằm ở tình trạng và thông số kỹ thuật mà còn đến từ nguồn gốc gắn liền với một phần trong sự nghiệp lẫy lừng của Michael Jordan.

Chiếc xe xuất hiện trong giai đoạn Chicago Bulls giành chức vô địch NBA lần thứ năm và thứ sáu, đồng thời là nguồn cảm hứng cho Air Jordan XIV, mẫu giày được thiết kế bởi Tinker Hatfield, Phó chủ tịch thiết kế của Nike.

Air Jordan XIV mang nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Ferrari, trong đó có logo Jumpman màu vàng và đen tương tự màu sắc đặc trưng trên xe. Phần đế gót giày cũng được thiết kế với họa tiết mô phỏng hoa văn lốp xe.

Câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là nguồn gốc đặc biệt của chiếc xe sẽ tác động thế nào tới giá bán cuối cùng.

Chỉ mới tháng trước, một chiếc Ferrari 550 Maranello đời 1998 trong tình trạng gần như mới đã được bán với giá kỷ lục 650.000 USD, tương đương khoảng 17 tỷ đồng. Nhưng đó đơn giản chỉ là một chiếc siêu xe.

Với chiếc mang biển số MJ 5 từng thuộc về Michael Jordan, mức giá được dự đoán có thể cao hơn đáng kể. Giới chuyên gia nhận định chiếc xe này hoàn toàn có thể vượt mốc 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng và thực sự trở thành một trong những mẫu xe sưu tầm đáng chú ý nhất trên thị trường.

Nhưng với một chiếc Ferrari từng gắn bó với Michael Jordan, việc giá xe tăng tới đâu vẫn là câu hỏi khó đoán. Bởi đây không đơn thuần là một chiếc Ferrari 550 Maranello, mà còn là một phần trong di sản của một trong những ngôi sao bóng rổ vĩ đại nhất lịch sử.

(Theo Car And Driver)

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