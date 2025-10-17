Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ III, năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sau ba lần tổ chức, cuộc thi đã tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa sâu rộng, trở thành một phương thức hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và hội nhập quốc tế.

Ông nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cần nhận thức sâu sắc, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền biển, đảo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lãnh đạo đã trao biểu trưng, huy chương và chứng nhận cho các tác giả đoạt giải. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng tặng Bằng khen cho 8 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai cuộc thi.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Phát động từ tháng 3 đến tháng 7/2025, cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tổ quốc bên bờ sóng đã thu hút 15.770 tác phẩm của 3.514 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng tác phẩm năm nay cũng được đánh giá có bước tiến rõ rệt. Qua các vòng chấm chọn công phu, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 150 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu tại Triển lãm, trong đó 22 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải thưởng.

Tác phẩm "Dưới bóng cờ Tổ quốc" của tác giả Nguyễn Việt Hoàng Long.

Tác phẩm "Mùa cá cơm rộn ràng" của tác giả Nguyễn Khắc Hào.

Hai giải Nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm ảnh đơn Dưới bóng cờ Tổ quốc của tác giả Nguyễn Việt Hoàng Long (Quảng Ninh) và bộ ảnh Rộn ràng mùa cá cơm của tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên).

Từ kết quả cuộc thi năm nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử, triển lãm thực tế ảo và tổ chức chuỗi triển lãm ảnh tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.