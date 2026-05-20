Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng mới đây đã thông tin về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm.

Ông Trương Việt Dũng cho hay, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên sáng kiến ra mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Khu đô thị gồm nhiều loại hình nhà ở như nhà tái định cư, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và có thể có cả nhà công vụ. Trong đó, tỷ lệ nhà tái định cư dự kiến chiếm khoảng 40-50%, nhà ở xã hội khoảng 20-25%, còn lại là nhà ở thương mại từ 30-40%.

Một trong những điểm ưu việt của đề án là chất lượng nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại sẽ tương đương nhau. Diện tích các căn hộ thực hiện theo quy định, song tiêu chuẩn, hình thức và chất lượng xây dựng sẽ đồng nhất, không còn sự phân biệt giữa các loại hình nhà ở.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, điểm đột phá tiếp theo của mô hình này là xây dựng các khu sinh kế cho người dân. Thành phố nhìn nhận, nhiều dự án tái định cư nhỏ lẻ trước đây chưa giải quyết được bài toán sinh kế sau di dời.

Vì vậy, với các khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội sẽ xây dựng các khu sinh kế trên cơ sở khảo sát nhu cầu việc làm của người dân. Các khu này có thể bao gồm dịch vụ thương mại, công nghệ và các loại hình phù hợp khác để tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân sau tái định cư.

Ông Dũng cho biết, Hà Nội sẽ làm các khu đô thị đa mục tiêu ở 4 phương 8 hướng, ở nhiều khu vực của thành phố nhằm giảm tối đa việc di chuyển của người dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tái thiết và chỉnh trang đô thị.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (trái) và Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm (phải). Ảnh: CĐT

“Các khu đô thị đa mục tiêu sẽ được bố trí theo các trục, các hướng để phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm”, ông Dũng nói.

Kéo giảm giá nhà để người dân nhu cầu thực có cơ hội tiếp cận nhà ở

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết, thành phố kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần điều tiết thị trường bất động sản, kéo giảm giá nhà để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở thực chất hơn.

Thành phố cũng dự kiến quy định nhà ở thương mại trong các khu đô thị đa mục tiêu chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm.

“Chúng tôi sẽ điều tiết, có quy định sau 3 năm, người mua nhà ở thương mại mới được chuyển nhượng cho đơn vị khác để tránh việc đầu cơ, giúp giá nhà trở về với mặt bằng phù hợp hơn và tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân”, Phó Chủ tịch TP nói.

Ngoài ra, Hà Nội đang tập trung tăng cường quản lý đất đai, xử lý nhiều tồn tại kéo dài suốt nhiều năm qua.

Hiện nay, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ 2 khu đô thị rộng 1.400ha ở Mê Linh và Thư Lâm, Đông Anh. Khu đô thị đa mục tiêu toạ lạc tại xã Thư Lâm và Đông Anh có quy mô gần 700ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng. Khu đô thị này gồm 3 khu đất: Khu đất tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3, quy mô khoảng 360ha; khu đất tại xã Đông Anh thuộc phân khu đô thị XB-2, quy mô khoảng 23ha; khu đất thứ ba tại xã Đông Anh, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, quy mô khoảng 313ha.

Dự án được định hướng hình thành một khu đô thị đa chức năng tích hợp nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khu đô thị thứ 2 được triển khai trên địa bàn các xã: Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh, xã Mê Linh (Hà Nội) với diện tích khoảng 699ha. Dự án do liên danh gồm 10 nhà đầu tư làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 100.000 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2032.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại với giá bán hợp lý; kết hợp công trình công cộng như trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm y tế, chợ.