Năm 2026, ĐH Kinh tế TPHCM tuyển sinh 8.890 chỉ tiêu tại hai cơ sở đào tạo, trong đó 8.240 chỉ tiêu tại TPHCM và 650 chỉ tiêu tại UEH Mekong - Vĩnh Long.

Nhà trường tuyển theo 2 phương thức, trong đó xét tuyển tích hợp chiếm 95% tổng chỉ tiêu, đồng thời mở rộng hệ thống chương trình đào tạo theo định hướng công nghệ, quốc tế hóa và liên ngành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trên thang điểm 100, điểm sàn tại cơ sở TPHCM là 65 điểm, tại UEH Mekong - Vĩnh Long là 60,00 điểm.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm thi quy đổi × 60% + điểm trung bình các năm học THPT (quy đổi) × 40%; chưa bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Một số chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật yêu cầu thêm điều kiện về kết quả học tập lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào cũng có tiêu chí riêng.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

ĐH Kinh tế TPHCM sử dụng công thức nội suy tuyến tính để quy đổi điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và kỳ thi V-SAT sang điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng tổ hợp môn.

Trong công thức quy đổi, x là điểm thi Đánh giá năng lực hoặc V-SAT của thí sinh; y là điểm quy đổi tương đương theo thang điểm thi tốt nghiệp THPT; a, b là hai mốc xác định khoảng điểm của thí sinh (a < x ≤ b); c, d là hai mốc điểm thi tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d).

Ví dụ, thí sinh đạt 950 điểm kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 (thuộc khoảng 2 của bảng quy đổi), với x = 950; a = 945; b = 980; c = 25,30; d = 27,08. Áp dụng công thức nội suy tuyến tính, điểm quy đổi tương đương theo tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT là 25,55 điểm.

Từ điểm quy đổi này, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi quy đổi × 60% + Điểm trung bình các năm học THPT (quy đổi) × 40% + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Ví dụ, thí sinh có điểm thi quy đổi 25,55, điểm trung bình ba năm THPT là 8,6, được cộng 5 điểm nhờ chứng chỉ IELTS 6.0, không có điểm cộng khác và không được hưởng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Khi áp dụng công thức trên, điểm xét tuyển quy đổi là 90,5 điểm.