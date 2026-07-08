Chiều 8/7, Đại học Cần Thơ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học chính quy năm 2026 là từ 15 đến 22,75 điểm.

Ngành có điểm sàn cao nhất là Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) với 22,75 điểm. Đồng thời, thí sinh phải có điểm môn Toán thuộc nhóm 20% cao nhất cả nước. Ngưỡng điểm này sẽ được cập nhật sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thống kê chính thức.

Mức điểm sàn được áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và điểm V-SAT (sau quy đổi).

Ngoài điểm sàn từng ngành, thí sinh phải đáp ứng điều kiện chung là tốt nghiệp THPT và đạt từ 15 điểm theo tổ hợp xét tuyển. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh không được có môn nào từ 1 điểm trở xuống.

Các ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực pháp luật còn có điều kiện đầu vào riêng theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường.

Dưới đây là chi tiết điểm sàn đăng ký xét tuyển vào Đại học Cần Thơ năm 2026:

Năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 11.850 chỉ tiêu đại học chính quy, trong đó có 1.242 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT giao.

Đại học Cần Thơ tuyển 127 mã xét tuyển, gồm 108 chương trình đào tạo đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao. Đáng chú ý, năm nay trường mở mới 6 ngành gồm: Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao), Đường sắt tốc độ cao, Quản lý xây dựng và Bảo vệ thực vật (chất lượng cao).