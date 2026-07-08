Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường dao động từ 17 đến 23 điểm, tùy ngành đào tạo.

Cụ thể, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 23 điểm, tăng 1 điểm so với ngưỡng tối thiểu do Bộ GD-ĐT quy định đối với nhóm ngành này.

Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền cùng có điểm sàn 20 điểm.

Nhóm ngành có mức điểm sàn 18 điểm gồm: Y học dự phòng, Công nghệ dược phẩm, Hóa dược, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Trong khi đó, ba ngành có điểm sàn thấp nhất là Tâm lý học, Y tế công cộng và Công tác xã hội, cùng ở mức 17 điểm.

Điểm sàn được tính là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.