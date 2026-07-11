Ngày 11/7, Học viện Ngoại giao công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026. Với các phương thức gồm ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm sàn như nhau.

Cụ thể, với các ngành không bao gồm Luật quốc tế và Luật thương mại quốc tế, điểm sàn với tổ hợp C00 là 23, các tổ hợp còn lại là 22. Mức này đã bao gồm cả điểm cộng xét thưởng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Đối với hai ngành Luật quốc tế và Luật thương mại quốc tế, Học viện Ngoại giao yêu cầu thí sinh đồng thời đáp ứng ngưỡng đầu vào của chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, thí sinh phải đạt tối thiểu 22 điểm, không tính điểm cộng. Ngoài ra, thí sinh phải đáp ứng điều kiện về điểm Toán hoặc Ngữ văn phải đạt từ 6 điểm trở lên đối với các tổ hợp xét tuyển chỉ có Toán hoặc Ngữ văn. Với tổ hợp có cả Toán và Ngữ văn, tổng điểm hai môn phải đạt từ 12 điểm trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Học viện Ngoại giao quy định điểm sàn là 25 điểm, tính theo tổng điểm xét tuyển sau quy đổi. Riêng thí sinh đăng ký hai ngành Luật quốc tế và Luật thương mại quốc tế vẫn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng nêu trên.

Bảng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức năm 2026 như sau:

Các tổ hợp môn không có độ lệch điểm, trừ tổ hợp C00 sẽ cao hơn 1,5 điểm.

Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 2.200 sinh viên theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ SAT/ACT/A-level/bằng IB và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức học phí của Học viện Ngoại giao dự kiến tăng 5-17 triệu đồng, tùy ngành. Cụ thể, các ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế có mức thu 50-53 triệu đồng/năm học.

Với các ngành Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nhật Bản học có mức học phí gần 48 triệu đồng/năm học.