Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 19-22. Ngành Dược học lấy mức cao nhất, theo sau là ngành Hóa dược với điểm sàn 20. Hai ngành còn lại là Hóa học và Công nghệ sinh học cùng lấy 19.

Điểm sàn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2026 của các ngành như sau:

Năm nay, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 890 sinh viên bằng các phương thức tương tự năm ngoái, gồm: Xét tuyển thẳng (PT1), xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ SAT (PT2A), xét học bạ với học sinh chuyên (PT2B) hoặc xét chứng chỉ GCE A-level (PT2C), dựa vào điểm thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT3) và điểm thi tốt nghiệp THPT (PT4).

Trong đó, ngành Dược học xét bằng tất cả các phương thức trên. Ba ngành còn lại là Hóa dược, Hóa học và Công nghệ sinh học không sử dụng điểm TSA.

Năm 2026, học phí dự kiến của trường là 58 triệu đồng với ngành Dược học, 38,5 triệu với ngành Hóa dược và 28 triệu đồng với hai ngành còn lại.

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