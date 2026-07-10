Theo đó, điểm sàn vào các ngành của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng.

Điểm sàn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2026 cụ thể như sau:

Trường hợp thí sinh sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển vào học viện phải đạt tối thiểu 69 HSA, 46,4 TSA, 634 V-ACT hoặc 13,35 SPT.

Ngoài ra, Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng công bố bảng quy đổi tương đương điểm giữa các phương thức, cụ thể như sau:

Sau nhiều năm chỉ tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay là năm đầu tiên Học viện Kỹ thuật Mật mã dùng thêm 4 đầu điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, gồm điểm từ các kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm ngoái, Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy điểm chuẩn từ 23,2-24,42 điểm, cao nhất là ngành An toàn thông tin, cơ sở Hà Nội.