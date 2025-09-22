Tương lai của các cuộc chiến giống như trò chơi điện tử. Binh lính đeo kính thực tế ảo rồi di chuyển ngón tay trên cần điều khiển trong lòng bàn tay. Sau những cử động đó là một chiếc máy bay không người lái (UAV) nhỏ cất cánh.

Theo CNN, tại một căn cứ quân sự ở Texas hồi tháng trước, binh lính Mỹ được huấn luyện cách vận hành máy bay 4 cánh quạt loại nhỏ. Đây là loại máy bay đang thống trị vùng chiến sự ở Ukraine và ngày càng trở thành vũ khí được các chiến binh trên toàn thế giới lựa chọn. Một UAV cỡ nhỏ, giá chưa tới 1.000 USD, được gắn thuốc nổ có thể phá hủy một chiếc xe tăng giá hàng triệu USD.

Đối với binh lính Mỹ tại căn cứ Fort Bliss ở El Paso, cụ thể là các thành viên của Đại đội trinh sát đa năng, thì công nghệ và chiến thuật liên quan tới UAV vẫn còn mới mẻ. Đối với quân đội Mỹ, đó là một vấn đề cần quan tâm.

Lính Mỹ điều khiển UAV. Ảnh: CNN

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã thúc đẩy một làn sóng tiến hóa trong cuộc chiến UAV, tới mức Mỹ, quốc gia có một trong những đội quân và tổ hợp công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất thế giới, bị tụt hậu.

Hầu hết binh sĩ Mỹ đều chưa hiểu rõ cách chiến đấu bằng hệ thống không người lái mặc dù quốc gia này rất giỏi chế tạo vũ khí lớn và đắt tiền như máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa dẫn đường chính xác. Theo nhiều cách khác nhau, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sản xuất một cách nhanh chóng số lượng lớn các hệ thống nhỏ và rẻ tiền như UAV.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nước này đang cố bắt kịp năng lực và sản lượng UAV của các quốc gia khác như Trung Quốc.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gửi một bản ghi nhớ tới các lãnh đạo cấp cao, yêu cầu quân đội tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ bắt đầu chế tạo và in 3D các UAV, đồng thời huấn luyện quân nhân cách điều khiển các hệ thống nhỏ xuyên qua cửa sổ, quanh các góc hoặc chui vào hầm xe tăng của đối phương, trên các thiết bị mô phỏng giống như trò chơi điện tử.

Thiếu tướng Curt Taylor, Tư lệnh Sư đoàn Thiết giáp số 1 của lục quân Mỹ, nói với CNN hồi tháng 7 như sau: "Đây không phải là vấn đề của ngày mai. Đó là vấn đề của hôm nay và trận chiến đầu tiên của cuộc xung đột tiếp theo sẽ liên quan tới UAV nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta từng thấy".

Theo các nhà phân tích và lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, trong khi các đơn vị quân đội đang cố gắng bắt kịp tốc độ các nước khác, Mỹ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản sản xuất. Một thách thức quan trọng là vũ khí Mỹ không thể chứa các bộ phận do Trung Quốc sản xuất vì lý do an ninh trong khi các lựa chọn thay thế trong nước lại đắt hơn đáng kể.

Hồi tháng 7, tại Đức, các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine đã trình bày một đánh giá thẳng thắn về việc NATO cần đầu tư vào UAV. Thiếu tá Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã đặt cược rằng không có một chiếc xe tăng đang di chuyển trên đường nào có thể trụ vững sau cuộc tấn công của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Chỉ huy này cho hay: "Các bạn nên hiểu rằng kinh nghiệm của chúng tôi là vô cùng quý giá đối với tất cả mọi người vì hiện nay không có quốc gia nào có được loại kinh nghiệm này".

Thiếu tướng Volodymyr Horbatiuk, Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine cho biết, mặc dù pháo binh và tên lửa chống tăng rất quan trọng nhưng khoảng 80% thành công của Kiev xuất phát từ UAV. "Đó không phải là tương lai mà là thực tế thường nhật".

Các quan chức Mỹ cũng đi tới kết luận tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay: "Công nghệ UAV đang phát triển quá nhanh, rủi ro lớn nhất của chúng ta là né tránh rủi ro. Năm tới, tôi hy vọng sẽ thấy việc sử dụng UAV sẽ được tích hợp vào tất cả các khóa huấn luyện chiến đấu".