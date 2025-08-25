Theo tờ Defense Post, việc Mỹ đặt hàng các nhà sản xuất làm bản sao UAV của Iran là nhằm phát triển và nâng cao năng lực đối phó với thiết bị nguy hiểm này.

Yêu cầu đưa ra là bản sao phải mang hình dáng, kích cỡ và chức năng như UAV Shahed-136 thật. Cụ thể, UAV nhái có tầm bay 5.486 km và tốc độ bay 436 km/h. Ngoài ra, bản sao là một cấu trúc hệ thống mở để tích hợp nhiều tải trọng khác nhau. Được phóng bằng cơ cấu khí nén, UAV mô phỏng cần có chức năng cất cánh và hạ cánh tự động. Số người tham gia vận hành thiết bị không được quá 3 người.

UAV Shahed-136 của Iran. Ảnh: ISPI

Được biết, Không quân Mỹ đặt mua 16 chiếc UAV bản sao trong đợt đầu tiên, và sau đó sẽ mua thêm 20 chiếc.

Chiến dịch không kích bằng UAV của Nga vào Ukraine có sự tham gia đông đảo của UAV Shahed. Được biết, Nga đã tăng cường số lượng UAV tấn công Ukraine mỗi tuần từ khoảng 200 lên hơn 1.000 chiếc kể từ cuối năm 2024 nhằm làm suy yếu các hệ thống phòng không và tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine.

UAV Shahed có nhiều phiên bản, nhưng Shahed-136 (Nga gọi là Geran-2) thuộc hàng giá rẻ, tầm bay xa và trở thành mối đe dọa với Ukraine.

Theo các dữ liệu công khai, UAV Shahed-136 có phạm vi bay từ 970 - 2.500km, hoạt động liên tục trong 40 phút. Thiết bị có thể mang theo đầu đạn nặng 40kg, đủ để gây tổn thất cho các cơ sở hạ tầng cố định có giá trị cao cũng như các mục tiêu di chuyển chậm.

Với chi phí chỉ từ 20.000 - 50.000 USD/chiếc, UAV Shahed-136 đã chứng minh là vũ khí giá rẻ có thể thách thức nhiều hệ thống phòng không và đánh chặn đắt đỏ của phương Tây, vốn trị giá hàng triệu USD.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh cũng đang phát triển nhiều biện pháp đối phó với vũ khí “khó đoán” của Nga như sản xuất các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đánh chặn, tên lửa “hạ Shahed”.