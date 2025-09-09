Trên thực tế, vai trò của UAV đang ngày càng tăng, khi Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị với các phiên bản trên không, trên đất liền và trên biển để triển khai nhiệm vụ tấn công, trinh sát và hậu cần.

“Tổng cộng, UAV Ukraine đã tấn công hơn 67.000 mục tiêu của đối phương trong tháng 8”, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh hôm 8/9.

UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Ukrinform

Theo ông, hiệu quả của các đợt tấn công bằng UAV theo chương trình “tấn công tầm trung” đã tăng 25%. Tuy nhiên, ông Syrskyi không nêu cụ thể các mục tiêu bị tấn công là gì.

Với tầm bắn đa dạng, các UAV của Nga và Ukraine có thể tấn công mục tiêu ở tiền tuyến hoặc sau hậu phương. Chúng có thể là những UAV cỡ nhỏ 4 cánh quạt, được kiểm soát bằng tín hiệu radio hoặc kết nối với người điều khiển bằng cáp quang để tấn công mục tiêu nằm cách xa hơn 16km hoặc là những UAV cỡ lớn, cánh cố định và có thể bay xa hàng trăm km vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Cũng theo ông Syrskyi, trong tháng 8, các loại vũ khí “tấn công sâu” của Ukraine thường là các UAV tầm xa và tên lửa đã triển khai tập kích trong lãnh thổ Nga với con số 60 mục tiêu. Các vụ tấn công của Kiev thường nhắm vào những vị trí quân sự và năng lượng có giá trị cao như căn cứ không quân, cơ sở sản xuất vũ khí và nhà máy lọc dầu.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, đòn tấn công đã “làm suy yếu” các hệ thống phòng không, chương trình phát triển tên lửa và UAV, năng lực sản xuất nhiên liệu cho quân đội cũng như khả năng ném bom trên không của Nga. Cũng theo ông, Ukraine còn làm gián đoạn mạng lưới vận tải của Nga.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Ukraine cũng hứng chịu tổn thất lớn từ các đòn tấn công của UAV Nga. Điển hình, trong đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Nga đã phóng hơn 800 UAV tấn công và UAV mồi nhử cùng hơn 10 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Đây là cuộc không kích bằng UAV có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Vụ tấn công còn lần đầu tiên gây hư hại cho một tòa nhà chính phủ của Ukraine ở Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định, “chỉ riêng cuộc tấn công này đã là sự leo thang nghiêm trọng”.

Giống như Ukraine, Nga đã đẩy mạnh đầu tư vào phát triển và sản xuất các UAV tầm xa. Theo đánh giá mới đây của phương Tây, các lực lượng Moscow có thể phóng tới 2.000 UAV trong một đêm tấn công.

Để ngăn chặn đà tấn công bằng UAV Shahed của Nga, Ukraine đang ngày càng dựa vào các UAV đánh chặn, cũng như xem đây là giải pháp phòng không giá rẻ nhưng hiệu quả. Như trong cuộc không kích vào đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các UAV đánh chặn của nước này đã phá hủy 150 UAV, tương đương 1/5 tổng số thiết bị bay không người lái do Nga phóng đi.