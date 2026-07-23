Điện Biên:

Ngày 23/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết những ngày qua, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn.

Tại Điện Biên, chiều tối 22/7, sét đánh trong cơn mưa giông tại bản Xi Ma, xã Mường Nhé khiến hai chị em Vừ Thị Nh. (SN 2015), Vừ Thị L. (SN 2021) tử vong và mẹ của hai cháu bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ mai táng.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ 19h ngày 21 đến 19h ngày 22/7, lượng mưa phổ biến tại miền núi phía Bắc từ 30-70mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Đông Hà 1 (Tuyên Quang) 108mm, Giáp Trung (Tuyên Quang) 95mm, Đồng Lạc 1 (Thái Nguyên) 92mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 87mm.

Trong đêm 22 và rạng sáng 23/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa phổ biến 30-60mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Mươn (Điện Biên) 143mm, Trường Sơn (Phú Thọ) 116mm, Cao Răm (Phú Thọ) 115mm, Phố Đu (Thái Nguyên) 92mm.

Miền Bắc trước nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh: K. Thành.

Tính trong 3 ngày, từ 19h ngày 19 đến 7h ngày 23/7, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có tổng lượng mưa từ 40-80mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Cao Bồ 2 (Tuyên Quang) 151mm, Mường Mươn (Điện Biên) 147mm, Cốc Mỳ 1 (Lào Cai) 133mm, Án Lại (Cao Bằng) 131mm.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cảnh báo từ chiều tối 23 đến đêm 24/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Trong đó, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có lượng mưa từ 60-120mm, cục bộ trên 220mm; đồng bằng Bắc Bộ từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối 23 đến ngày 25/7 tại Bắc Bộ được dự báo phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Trước diễn biến mưa lớn, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo địa phương chủ động ứng phó với nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24h, cảnh báo thiên tai tới người dân; đồng thời khảo sát các khu vực nguy cơ cao tại Lai Châu để đề xuất phương án di dời, tái định cư.