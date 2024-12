Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc vào đến Trung Trung Bộ. Hiện nay (14/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến đêm mai (15/12), Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chìm trong giá rét với nền nhiệt ở mức rét đậm, vùng núi rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở những khu vực trên phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực Điện Biên và từ Nghệ An đến Quảng Bình trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, Điện Biên có nơi dưới 11 độ.

Dự báo đêm Noel ở Hà Nội rét nhất 10 độ. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do không khí lạnh liên tục bổ sung và tăng cường trong những ngày tới nên miền Bắc còn rét kéo dài từ nay đến Noel.

Trong đó, sau ngày 15/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng dần lên 20-23 độ, ngày hửng nắng. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất vẫn chỉ ở mức 11-13 độ. Đặc biệt, theo dự báo, đêm Noel (24/12), mức nhiệt thấp nhất khoảng 10 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, đêm 24/12 (Noel) nhiệt độ thấp nhất 10 độ. Nguồn: NCHMF

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 16/12 ngày nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối nay đến đêm mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6 giờ).

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/12, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong thời kỳ từ nay đến trung tuần tháng 1/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.