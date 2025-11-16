Mới đây, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc) đã tham dự Hội đàm thường niên được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Cuộc hội đàm đánh giá toàn diện kết quả phối hợp từ sau kỳ họp lần thứ 12 năm 2024 đến nay. Cả hai bên đều khẳng định sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc là cơ sở vững chắc để công tác quản lý, bảo vệ biên giới đạt được nhiều bước tiến quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Một trong những điểm sáng nổi bật được hai bên nhấn mạnh là hiệu quả của công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát dọc đường biên.

Với địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng núi hiểm trở, Điện Biên là địa bàn tiềm ẩn không ít thách thức. Tuy vậy, sự phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên giữa lực lượng biên phòng hai nước đã giúp chủ động phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm biên giới. Các đợt tuần tra liên hợp không chỉ củng cố an ninh mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về tình đoàn kết và tinh thần trách nhiệm chung trong gìn giữ đường biên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường xuyên tuyên truyền pháp luật, giúp người dân tự giác tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục là trọng tâm được hai bên dành nhiều sự quan tâm.

Thời gian qua, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người, vận chuyển ma túy hay các loại tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi. Trong bối cảnh đó, các kênh trao đổi thông tin qua hội đàm, công thư, đường dây nóng đã phát huy vai trò quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời chia sẻ dữ liệu, chủ động phối hợp xử lý nhiều vụ việc phức tạp.

Riêng công tác bàn giao, trao trả người xuất nhập cảnh trái phép được triển khai đúng quy định, an toàn và tôn trọng nhân đạo, thể hiện trách nhiệm của hai bên trước các vấn đề mang tính toàn cầu.

Một nội dung được kỳ vọng tạo đột phá trong hợp tác biên giới năm 2025 là mục tiêu đẩy nhanh tiến độ mở cửa khẩu song phương A Pa Chải (Việt Nam) – Long Phú (Trung Quốc).

Theo thống nhất tại hội đàm, hai bên sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý để sớm đưa cửa khẩu vào hoạt động. Khi đi vào vận hành, cửa khẩu song phương không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, du lịch và giao lưu nhân dân mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực ngã ba biên giới.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ đường biên, hợp tác giao lưu hữu nghị tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới bình yên”; giao lưu sỹ quan trẻ; thăm hỏi nhân các dịp lễ, Tết… là sợi dây kết nối bền chặt, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa lực lượng chức năng hai nước.

Đặc biệt, chương trình kết nghĩa thôn, bản – hương, trấn đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Người dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ mốc giới, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cùng gìn giữ môi trường sống hòa bình.

Một điểm mới trong hội đàm năm nay là hai bên cam kết nâng cao hiệu quả xác minh, bàn giao người xuất nhập cảnh trái phép, phấn đấu phản hồi thông tin trong vòng 7 ngày làm việc. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết các vụ việc phát sinh.

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ lực lượng biên phòng, tinh thần hợp tác còn lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng cư dân sinh sống dọc tuyến biên giới. Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về chủ quyền và trách nhiệm công dân đã giúp người dân tự giác tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm. Nhiều mô hình tự quản đường biên, mốc giới, tự quản an ninh trật tự được duy trì hiệu quả, tạo thành “lá chắn mềm” nhưng đầy vững chắc từ cơ sở.