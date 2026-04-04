Được thành lập từ năm 1971, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trải qua nhiều lần đổi tên. Năm 2015, trường được chuyển về trực thuộc Bộ Xây dựng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ.

Đến năm 2024, trường này được Bộ Xây dựng chuyển giao về tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trường Trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng đang trong tình trạng để hoang. Ảnh: Đức Hoàng

23 năm công tác và chứng kiến các giai đoạn phát triển của trường, ông Trương Ngọc Khánh, Trưởng phòng Tổng hợp cho biết, vào giai đoạn 2010-2015, mỗi năm nhà trường liên kết giảng dạy, đào tạo khoảng 5.000 học sinh, sinh viên. Thời kỳ này, các phòng học, phòng thực hành, khu nội trú luôn kín chỗ.

"Đây là giai đoạn hoàng kim, năm nào nhà trường cũng tổ chức khai giảng rộn ràng với sự tham dự của đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tình cảnh trái ngược hoàn toàn", ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, nguyên nhân của tình trạng trên là do tình hình chung của các trường trung cấp, cao đẳng trên cả nước. Việc tuyển sinh gặp khó khăn khiến số lượng học sinh, sinh viên theo học tại trường sụt giảm nghiêm trọng. Đến hiện tại, nhà trường quản lý hơn 100 học sinh, tương đương 4 lớp, được liên kết, đặt tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Lào Cai.

Cỏ dại phủ kín sân ở khu thực hành của nhà trường.

17 tháng giáo viên nhọc nhằn mưu sinh

Theo một số giáo viên nhà trường, trước đây khi còn trực thuộc Bộ Xây dựng, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng được cấp kinh phí đào tạo hằng năm theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nguồn này đảm bảo duy trì hoạt động, chi trả lương và các chế độ cho cán bộ, giáo viên.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, sau khi Bộ Xây dựng bàn giao nguyên trạng nhà trường về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý, nguồn kinh phí bị gián đoạn. Từ thời điểm đó đến nay, 29 cán bộ, giáo viên không được nhận lương, đồng thời các chế độ bảo hiểm cũng bị chậm đóng.

Không có thu nhập ổn định, nhiều giáo viên phải xoay xở bằng đủ nghề lao động tự do để duy trì cuộc sống. Người đi phụ hồ, người làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh.

Để có tiền trang trải cuộc sống, thầy Thành đang làm phụ hồ hằng ngày. Ảnh: NVCC

Thầy Tạ Văn Thành (40 tuổi) đã gần 10 năm làm giáo viên khoa xây dựng. Hiện hằng ngày, thầy Thành theo các tốp thợ đi phụ hồ từ sáng sớm đến tối muộn để có tiền nuôi 3 con nhỏ.

Không chỉ vất vả về thể chất, áp lực tinh thần cũng đè nặng lên người thầy. “Điều khiến tôi day dứt không chỉ là việc gặp khó khăn, mà là ánh mắt và những lời dị nghị khi người ta thấy một giáo viên phải đi làm việc tay chân để mưu sinh”, thầy Thành chia sẻ.

Tình cảnh tương tự xảy ra với nhiều giáo viên khác.

Thầy Mai Hà Thành (59 tuổi), có 24 năm gắn bó với trường, hiện trong tình trạng phải điều trị ung thư dạ dày. Những năm đầu phát hiện bệnh, thầy còn được hưởng bảo hiểm y tế nên phần nào giảm bớt gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, gần hai năm trở lại đây, khi chế độ bảo hiểm bị gián đoạn, toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, thầy đều phải tự chi trả.

Không còn lương, không có bảo hiểm, việc chữa bệnh trở thành áp lực lớn đối với gia đình. Trong khi sức khỏe ngày càng suy giảm, nỗi lo về kinh tế khiến thầy thêm mệt mỏi, căng thẳng.

“Tôi chỉ mong sớm được giải quyết chế độ để nghỉ hưu, có vài triệu đồng mỗi tháng làm chi phí chữa bệnh, đỡ trở thành gánh nặng cho gia đình”, thầy Mai Hà Thành bày tỏ.

Thiếu cơ sở chi trả lương, chế độ cho 29 cán bộ, giáo viên

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, tháng 8/2024, sau khi nhận bàn giao từ Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ giao Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cho Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội (cũ) quản lý trực tiếp.

Đến 26/2/2025, UBD tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 442/QĐ UBND, chuyển nguyên trạng trường này sang Sở GD-ĐT.

Sau đó 7 tháng, ngày 25/9/2025, Bộ trưởng GD-ĐT ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, từ tháng 9/2024 (thời điểm chuyển giao Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng từ Bộ Xây dựng về tỉnh Phú Thọ) đến nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận để có căn cứ chi trả lương và thực hiện chế độ chính sách.

Ngoài ra, cũng theo Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, hiện nay, do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn kinh phí nên trường không đủ khả năng cân đối tài chính để chi trả lương và các chế độ cho 29 cán bộ, giáo viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng sau sáp nhập.