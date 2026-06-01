Điện Biên là tỉnh hội tụ 2 vùng sinh thái miền núi và đồng bằng, có địa hình phức tạp, nhiều khác biệt về tiểu vùng khí hậu, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như: Lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét, hạn hán, sạt lở đất, sét, rét hại, động đất… gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản.

Chỉ tính từ năm 2020-2025, thiên tai đã làm 49 người chết, 48 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 2.489 tỷ đồng.

Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với con người, tài sản và các công trình trọng yếu, Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Điện Biên vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 22/5 theo Quyết định số 1044.

Trong đó, UBND tỉnh nêu rõ: “Huy động mọi nguồn lực để chủ động ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu; góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo”.

Tỉnh Điện Biên đặt ra khá nhiều mục tiêu liên quan tới công tác giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng.

Đáng chú ý là việc đảm bảo 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Tuyên truyền phổ biến đến từng cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh về mức độ nguy hiểm của thiên tai kết hợp với các hình thái thời tiết khác có thể gây ra trên địa bàn tỉnh để từ đó có các phương pháp phòng tránh, sơ tán kịp thời; Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, nhất là ứng phó kịp thời với những loại hình thiên tai có cấp độ mạnh và siêu mạnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phải kịp thời đưa thông tin về thời tiết, thiên tai do Đài khí tượng thủy văn Điện Biên cung cấp, các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị, công điện chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng, tránh; Phối hợp thông tin kịp thời với Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài Trung ương (tin, hình ảnh, video) về diễn biến thiên tai và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, điển hình trong công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện tốt vai trò của mình để huy động mọi tiềm lực sẵn có trong nhân dân trong việc chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra; Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân để xã hội hóa công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong toàn dân.