Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h cùng ngày tại Km472 Quốc lộ 37, thuộc địa phận bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.xx đang lưu thông thì gặp nạn. Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng và bị biến dạng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xã Phiêng Pằn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ. 11 hành khách bị thương đã được đưa đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để cấp cứu. Các nạn nhân cần điều trị chuyên sâu sẽ được chuyển tuyến kịp thời.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ghi nhận, thời tiết sáng 5/1 tại khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, sương mù dày đặc khiến đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.