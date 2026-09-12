Những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội giúp du khách hiểu hơn về đất Kinh kỳ với lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa tổ chức khai mạc chương trình Nét Kinh kỳ, gợi mở câu chuyện về một Hà Nội giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa nhưng luôn vận động, tiếp nối trong đời sống đương đại.
Những hình ảnh về 36 phố phường được giới thiệu cùng các tư liệu liên quan, góp phần tái hiện một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa. Bên cạnh hình ảnh, chương trình cung cấp thông tin về lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Khách tham quan còn được trải nghiệm nghề truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ một số làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê...
"Nét Kinh kỳ cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn có khả năng hiện diện, tương tác và tạo cảm hứng trong đời sống đương đại", ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám bày tỏ.