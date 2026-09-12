Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa tổ chức khai mạc chương trình Nét Kinh kỳ, gợi mở câu chuyện về một Hà Nội giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa nhưng luôn vận động, tiếp nối trong đời sống đương đại.

Du khách hiểu hơn về nguồn gốc các tên phố ở Hà Nội khi tham quan trưng bày.

Những hình ảnh về 36 phố phường được giới thiệu cùng các tư liệu liên quan, góp phần tái hiện một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa. Bên cạnh hình ảnh, chương trình cung cấp thông tin về lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Khách tham quan còn được trải nghiệm nghề truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ một số làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê...

"Nét Kinh kỳ cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn có khả năng hiện diện, tương tác và tạo cảm hứng trong đời sống đương đại", ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám bày tỏ.

Phố Hàng Gai - Hà Nội là một trong những tuyến phố cổ nhất ở Thủ đô, nơi đây nổi tiếng là trung tâm giao thương tơ lụa sầm uất, gắn liền với quá trình chuyển mình từ một làng nghề truyền thống thành biểu tượng văn hoá đặc sắc của đất Kinh kỳ.

Phố Hàng Đào là một trong những tuyến phố cổ trung tâm của Hà Nội, nổi tiếng từ lâu đời là phố tơ lụa. Con phố dài khoảng 260m chạy dài theo hướng Bắc - Nam, nằm ngay phía Hồ Gươm và là trục chính của khu 36 phố phường

Phố Hàng Đậu dài 272m nối từ đường Trần Nhật Duật đến vườn hoa Vạn Xuân, là một trong những tuyến phố đặc trưng thuộc 36 phố phường Hà Nội. Nơi đây nổi bật với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến và là cửa ngõ giao thương sầm uất phía Bắc Kinh thành.

Phố Hàng Khoai có chiều dài 320m, kéo dài từ phố Hàng Lược đến đường Trần Nhật Duật. Đây là con phố giao thương sầm uất, gắn liền với lịch sử phát triển của kinh thành Thăng Long. Nằm tiếp giáp với chợ Đồng Xuân và đầu mối chợ Long Biên, con phố này từ xưa đã là điểm trung chuyển và buôn bán tấp nập.

Phố Hàng Điếu Hà Nội dài khoảng 286m nối từ ngã tư Hàng Gà đến phố Đường Thành. Tên gọi này gắn liền với các mốc lịch sử quan trọng của Thủ đô, bắt nguồn từ việc cư dân xưa chuyên chế tác và bày bán các loại điếu hút thuốc lào như điếu cày, điếu bát, điếu ống.

Phố Hàng Hòm dài khoảng 120m nối từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai, nổi tiếng là nơi những người thợ làng Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội) đến lập nghiệp vào giữa thế kỷ 19, mang theo nghề làm đồ gỗ phủ sơn ta và sơn mài như hòm, tráp, ngai thờ.

Phố Hàng Chiếu dài 276m, chạy từ cửa Ô Quan Chưởng đến ngã 4 Hàng Đường, Hàng Mã. Nơi đây nổi tiếng là trung tâm buôn bán chiếu cói truyền thống, mang đậm dấu ấn lịch sử bi hùng của cửa ô và từng là trung tâm chỉ huy trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Phố Hàng Đường là một trong những tuyến phố cổ lâu đời và "ngọt ngào" nhất Kinh kỳ. Tên gọi của phố gắn liền với sự hình thành của các làng nghề thủ công và giao thương truyền thống Việt Nam.