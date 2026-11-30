Hơn 11km đường Vành đai 3 qua Đồng Nai đang dần hoàn thiện, tạo trục kết nối liên thông giữa 2 cao tốc, đồng thời mở thêm hướng đến sân bay Long Thành.

Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), điểm cuối kết nối với cầu Nhơn Trạch (xã Nhơn Trạch, TP Đồng Nai).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào cuối tháng 11, tuyến đường đã hiện rõ hình hài với mặt đường cao tốc trải nhựa, hệ thống đường song hành, các công trình cầu và nút giao quy mô lớn đang dần hoàn thiện.

Trên tuyến chính, hệ thống biển báo giao thông, bảng chỉ dẫn, chiếu sáng và hộ lan đã cơ bản hoàn chỉnh.

Một công nhân đang lắp đặt các tấm phản quang trên hộ lan đường Vành đai 3 TPHCM cho biết, đây là một trong những công đoạn cuối để hoàn thiện.

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai, có vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Với chiều dài khoảng 2,5km, rộng 20,5m, bố trí 4 làn xe, đây được xem là công trình quy mô lớn nhất dự án Vành đai 3 TPHCM.

Cầu được đưa vào khai thác từ tháng 8/2025, tạo thêm hướng kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM, thông với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện đoạn từ cầu Nhơn Trạch đến nút giao đường ĐT769 đã được đưa vào lưu thông. Dọc tuyến, hệ thống đường song hành được bố trí tối thiểu 2 làn xe mỗi bên, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Trong ảnh là nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An, TP Đồng Nai), điểm đầu dự án Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai. Tại đây, các nhà thầu đang thi công những nhánh cầu kết nối hai tuyến cao tốc.

Ở giai đầu, tuyến đường có quy mô 4 làn xe, rộng 19,75m, tốc độ thiết kế 80-100km/h. Giai đoạn hoàn thiện, tuyến đường sẽ được nâng lên 8 làn xe.

Nút giao Vành đai 3 với đường ĐT25C là một trong những tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành. Hiện các hạng mục tuyến chính, cầu vượt, đường dẫn và vòng xuyến đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Cầu vượt đường Hùng Vương qua Vành đai 3 TPHCM đang trong quá trình thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ bảo đảm kết nối giao thông trên tuyến Hương lộ 19, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai (chủ đầu tư), giá trị thi công lũy kế của dự án đã đạt hơn 80% giá trị hợp đồng, trong đó toàn bộ 5km đường cao tốc đã hoàn thành thảm nhựa, đường song hành đã hoàn thành đắp nền 10km và thảm nhựa 6km.

“Riêng gói thầu số 26, khu vực kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, do tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà thầu hiện hữu, lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Vành đai 3 TPHCM có chiều dài khoảng 76,3km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 3 qua Đồng Nai sẽ kết nối liên thông hai tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành, mở thêm hướng di chuyển đến sân bay Long Thành, góp phần giảm áp lực giao thông, tăng cường liên kết giữa TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.