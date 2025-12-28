Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5km, đoạn từ cầu Hóa An (phường Trấn Biên) đến giáp ranh phường Tân Triều được khởi công cuối năm 2021. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó hạng mục tuyến kè bờ sông chiếm hơn 600 tỷ đồng.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 27/12, các nhóm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, lan can bảo vệ và trồng cây xanh. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường đang được triển khai đồng bộ, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông.

Trên mặt đường, các công nhân khẩn trương sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng để tăng tốc về đích.

Anh Tuấn (công nhân lắp điện chiếu sáng) cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh thi công để đảm bảo cơ bản hoàn thành tuyến đường trước Tết Dương lịch, phục vụ người dân đón chào năm mới 2026.

Theo thiết kế, tuyến đường có quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang rộng 34m, được đầu tư đầy đủ vỉa hè, dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và công viên ven sông, vừa đáp ứng nhu cầu giao thông vừa tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Đoạn đường qua biệt thự cổ khoảng 100 tuổi của ông Võ Hà Thanh được xử lý theo hướng bảo tồn di tích.

Dọc tuyến đường có 3 bến đò, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông. Các bến đò được sắp xếp phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Đoạn gần cuối tuyến đường có một tảng đá lớn nhô cao hơn 2m, buộc đơn vị thi công phải khoan, cắt và phá dỡ để bảo đảm độ cao mặt đường theo đúng thiết kế.

Ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực 1 (Đồng Nai) cho biết, đến thời điểm này khối lượng thi công dự án đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo và chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến.

Trong quá trình thi công có phát sinh một số khó khăn như việc xử lý tảng đá lớn ở cuối tuyến và “nắn” đoạn qua biệt thự cổ, nhưng đơn vị đã đôn đốc nhà thầu và phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến đường để phục vụ người dân đón chào năm mới.