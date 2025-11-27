Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc diễn tập Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2025 của Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Trong 2 ngày (27 - 28/11), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2025. Cuộc diễn tập được đánh giá hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra; thể hiện sự chủ động, linh hoạt của lực lượng vũ trang thành phố trong hiệp đồng tác chiến phòng thủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển trong tình hình mới.

Hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra

Theo Ban tổ chức, cuộc diễn tập năm nay là hoạt động “làm trước” để Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh trong Quân khu 9 nghiên cứu, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đây cũng là loại hình diễn tập tác chiến phòng thủ mới, diễn ra trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kiện toàn tổ chức, biên chế của lực lượng BĐBP.

Cuộc diễn tập được triển khai với đề mục: “Chuyển Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên SSCĐ toàn bộ, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm 5 vấn đề huấn luyện: Chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực binh và bắn chiến đấu.

Qua diễn tập, năng lực tham mưu, điều hành, hiệp đồng tác chiến và khả năng xử lý tình huống của chỉ huy, cơ quan BĐBP TP Cần Thơ được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong thế trận khu vực phòng thủ.

Thực hành tác chiến phòng thủ, xử trí tình huống trên sa bàn, bản đồ, Ban Chỉ huy BĐBP đánh địch tiến công vào địa bàn các xã, phường ven biển TP. Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Thể hiện bản lĩnh, xử lý tốt các tình huống trên biển và khu vực biên giới

Một trong những nội dung nổi bật của cuộc diễn tập là thực binh “Hải đội 2 Biên phòng phối hợp lực lượng chức năng trên biển đấu tranh, đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển TP. Cần Thơ”. Các lực lượng tham gia đã kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ với xử lý tình huống thực địa, thể hiện sự mềm dẻo nhưng kiên quyết, bảo đảm đúng pháp luật, đúng đối sách, đúng phương châm bảo vệ chủ quyền.

Nội dung thực binh bắn chiến đấu với đề mục “Đồn Biên phòng Lai Hòa chiến đấu đánh địch tập kích bảo vệ đồn”, là điểm nhấn quan trọng của cuộc diễn tập. Trong điều kiện mật độ hỏa lực lớn, khối lượng đạn hơi sử dụng nhiều, yêu cầu đặt ra đối với thao trường, vũ khí trang bị, công tác chuẩn bị, huấn luyện, luyện tập và chỉ huy điều hành phải đặc biệt nghiêm ngặt. Các lực lượng BĐBP, dân quân tự vệ đã phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, qua đó khẳng định chất lượng huấn luyện và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ và Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Văn Long

Rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ thành phố

Đánh giá chung, Ban tổ chức nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập được tiến hành đúng quy trình tham mưu tác chiến; vận dụng sáng tạo nguyên tắc lý luận quân sự vào điều kiện thực tế của địa phương. Hệ thống văn kiện tác chiến được bổ sung đầy đủ, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao.

Thông qua diễn tập, trình độ chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố với chính quyền cấp xã và các lực lượng trong khu vực phòng thủ được nâng lên; đồng thời đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận phòng thủ gắn với mô hình chính quyền hai cấp.

Cuộc diễn tập góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định sự chủ động, sẵn sàng chiến đấu của BĐBP TP. Cần Thơ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP TP Cần Thơ, cho biết: “Các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt theo diễn biến tình huống, khẳng định khả năng làm chủ trang bị, phương tiện và trình độ tác chiến trên biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển trong mọi tình huống”.

Tham dự khai mạc và bế mạc diễn tập có: Đại tá Trần Văn Le - Phó Tham mưu trưởng BĐBP; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; ông Lý RoTha - Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đại biểu cơ quan chức năng của Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh BĐBP.