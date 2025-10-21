Theo tờ The Aviationist, màn đối đầu diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận 2 giai đoạn mang tên Konkan 2025, với kịch bản tập trung vào việc bảo vệ tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 5 - 12/10, nhưng tới ngày 19/10 thông tin về cuộc chạm trán giữa F-35 và Su-30 mới được công khai.

Tiêm kích F-35B của Anh cùng các máy bay Su-30MKI và Jaguar của Ấn Độ tập trận. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Trong quá trình diễn tập chiến đấu, các máy bay Su-30MKI và Jaguar IN của Ấn Độ được máy bay cảnh báo sớm trên không Il-76 hộ tống để thực hiện đòn tấn công mô phỏng vào tàu sân bay Anh và Nhóm tác chiến tàu sân bay 25 (CSG25). Được biết, dàn tiên kích F-35B Lightning II đóng vai trò là lực lượng hộ tống cho tàu sân bay HMS Prince of Wales.

Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

4 trận đánh cận chiến và 3 loại nhiệm vụ đã được thực hiện trong quá trình diễn tập. Kết quả của cuộc chạm trán vẫn được giữ bí mật. Song, theo tờ The Aviationist, khả năng sự kiện nhằm giúp phi công Anh làm quen các máy bay Su-30MKI của Ấn Độ, từ đó lên phương án đối phó với Su-30 của Nga.

Trước đó, hồi tháng 6, một tiêm kích F-35B thuộc biên chế của tàu sân bay HMS Prince of Wales đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Thiruvananthapuram của Ấn Độ. Nguyên nhân là máy bay suýt cạn nhiên liệu nên không thể trở về tàu sân bay một cách an toàn.