Nhiều mẫu điện thoại chính hãng tầm giá 2–4 triệu đồng được điều chỉnh giá, trong đó có máy trang bị cả màn hình 120Hz, pin 6.000mAh, NFC hay bộ nhớ 128GB.

Thị trường điện thoại giá rẻ tại Việt Nam tháng 11/2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý khi nhiều mẫu điện thoại chính hãng được điều chỉnh giá. Tuy nhiên, đằng sau những đợt giảm giá này còn là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc điện thoại giá thấp.

Redmi 15C và Nubia V80 Max: Hai lựa chọn nổi bật nhất về giá trị sử dụng

Nếu xét đến sự kết hợp giữa cấu hình và giá bán, Xiaomi Redmi 15C là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất. Với mức giá tham khảo 3,89 triệu đồng, người mua nhận được màn hình 6,9 inch, tần số quét 120Hz, chip MediaTek Helio G81 Ultra, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB và pin 6.000mAh.

Xiaomi Redmi 15C là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất trong tầm giá 2-4 triệu đồng. Ảnh: TGDD

Điểm đáng giá của sản phẩm còn nằm ở công suất sạc 33W, cao hơn mức 18W trên nhiều đối thủ cùng tầm giá. NFC cũng là trang bị hữu ích với người dùng thường xuyên thanh toán không tiếp xúc. Sự kết hợp giữa pin lớn, sạc nhanh và màn hình rộng khiến Redmi 15C phù hợp với nhu cầu xem video, lướt mạng xã hội, học tập và giải trí hằng ngày.

Trong khi đó, Nubia V80 Max có lợi thế riêng về bộ nhớ và khả năng đa nhiệm. Với mức giá tương đương Redmi 15C, thiết bị được trang bị RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình 6,9 inch 120Hz và pin 6.000mAh. Đây là cấu hình hấp dẫn đối với người dùng thường xuyên mở nhiều ứng dụng hoặc muốn có thêm dung lượng RAM trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, cả hai mẫu máy đều có điểm hạn chế chung là độ phân giải màn hình HD+. Với kích thước gần 7 inch, độ sắc nét chưa thể so sánh với những smartphone có màn hình Full HD+. Chip xử lý cũng chỉ thuộc nhóm phổ thông, do đó không nên kỳ vọng khả năng chơi game nặng ở thiết lập đồ họa cao.

Nubia V80 Max có lợi thế riêng về bộ nhớ và khả năng đa nhiệm.

Dù vậy, ở mức giá dưới 4 triệu đồng, những trang bị này vẫn mang lại giá trị sử dụng tương đối tốt. Người mua sẽ phải đánh đổi một phần chất lượng hiển thị và hiệu năng để có pin lớn, màn hình rộng và bộ nhớ tương đối thoải mái.

Meizu Mblu 22 Pro và Samsung Galaxy A07: Khác biệt nằm ở thương hiệu và trải nghiệm

Meizu Mblu 22 Pro có giá tham khảo 3,49 triệu đồng, thấp hơn khoảng 400.000 đồng so với Redmi 15C và Nubia V80 Max. Máy sở hữu màn hình 6,79 inch 120Hz, chip Helio G81, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, camera chính 50MP và pin 5.000mAh. NFC cũng là một lợi thế đáng chú ý.

Xét trên giá bán, Meizu mang lại cấu hình khá cạnh tranh. Người dùng không cần chi gần 4 triệu đồng vẫn có thể sở hữu điện thoại màn hình lớn, tần số quét cao và bộ nhớ 128GB. Tuy nhiên, thương hiệu chưa phổ biến bằng Samsung hay Xiaomi, trong khi khả năng hỗ trợ phần mềm và dịch vụ sau bán hàng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Samsung Galaxy A07 lại đi theo hướng khác. Với giá tham khảo ở mức 3,69 triệu đồng, phiên bản 4GB/64GB có chip Helio G99, màn hình 6,7 inch 90Hz, camera chính 50MP và pin 5.000mAh. Lợi thế của sản phẩm nằm ở thương hiệu, hệ thống phân phối, bảo hành và chính sách hỗ trợ phần mềm.

Tuy nhiên, bộ nhớ 64GB là điểm yếu khá rõ khi đặt cạnh các đối thủ đều có dung lượng 128GB. Người dùng cài đặt nhiều ứng dụng, lưu trữ ảnh và video có thể sớm gặp tình trạng thiếu không gian.

Meizu Mblu 22 Pro có RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, camera chính 50MP và pin 5.000mAh.

Sự khác biệt giữa hai sản phẩm phản ánh một thực tế của thị trường: người tiêu dùng không còn chỉ lựa chọn điện thoại dựa trên thương hiệu. Khi các hãng Trung Quốc liên tục đưa ra cấu hình cao với giá thấp, những thương hiệu lớn cũng phải chứng minh giá trị bằng phần mềm, dịch vụ và độ tin cậy.

HONOR Play 10 và Benco V90 Plus: Lựa chọn cho những nhu cầu riêng

HONOR Play 10 có giá tham khảo 4,09 triệu đồng sau khi giảm 300.000 đồng. Máy sở hữu RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, chip Helio G81, màn hình 6,74 inch 90Hz và pin 5.000mAh. Tuy nhiên, camera chính chỉ 13MP khiến sản phẩm kém hấp dẫn hơn khi so sánh thông số với những đối thủ có camera 50MP.

Mức giá trên 4 triệu đồng cũng khiến HONOR Play 10 gặp bất lợi trước Redmi 15C và Nubia V80 Max. Nếu không có ưu đãi bổ sung, người mua có thể nghiêng về hai mẫu máy có pin lớn hơn và màn hình 120Hz.

Ở chiều ngược lại, Benco V90 Plus tạo sự khác biệt bằng mức giá chỉ 2,49 triệu đồng. Máy có màn hình 6,56 inch 90Hz, chip Unisoc T606, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB và pin 5.000mAh. Dù cấu hình không nổi bật, đây vẫn là lựa chọn phù hợp với người cần điện thoại nghe gọi, đọc báo, xem video và sử dụng những ứng dụng phổ thông.

Khoảng cách giá gần 1 triệu đồng so với Meizu Mblu 22 Pro và hơn 1,4 triệu đồng so với Redmi 15C là lợi thế lớn của Benco. Tuy nhiên, người mua phải chấp nhận hạn chế về bộ nhớ, hiệu năng và khả năng sử dụng lâu dài.

Việc nhiều mẫu điện thoại chính hãng đồng loạt giảm giá trong tháng 11 cho thấy các nhà bán lẻ đang phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhóm khách hàng nhạy cảm với giá. Trong phân khúc 2–4 triệu đồng, chênh lệch vài trăm nghìn đồng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Mặt khác, cấu hình smartphone phổ thông ngày càng được cải thiện. Những trang bị từng được xem là lợi thế như màn hình 120Hz, pin 6.000mAh, NFC hay bộ nhớ 128GB hiện đã xuất hiện trên nhiều sản phẩm dưới 4 triệu đồng. Điều này khiến những mẫu máy có cấu hình thấp hoặc bộ nhớ hạn chế phải chịu áp lực giảm giá để duy trì sức cạnh tranh.

Với người tiêu dùng, đây là thời điểm có thêm cơ hội sở hữu điện thoại chính hãng với chi phí thấp. Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá. Một chiếc điện thoại có giá thấp hơn vài trăm nghìn đồng nhưng chỉ sở hữu 64GB bộ nhớ có thể kém kinh tế hơn sản phẩm 128GB nếu xét trong vài năm sử dụng.