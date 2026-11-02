Giữa lúc bê bối màn hình iPhone Duo bị nứt, một cựu lãnh đạo truyền thông toàn cầu của LG đã đưa ra bình luận đầy châm biếm nhắm vào Apple.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Kenneth Hong, cựu Giám đốc truyền thông toàn cầu của LG, người dẫn chương trình đã cùng ông nhìn lại toàn bộ hành trình kinh doanh điện thoại của hãng điện tử Hàn Quốc.

Cuộc trò chuyện đề cập đến nhiều giai đoạn, từ thời kỳ điện thoại phổ thông, sự bùng nổ của smartphone cho đến quá trình LG dần rút lui khỏi thị trường điện thoại di động.

Tuy nhiên, một trong những điểm đáng chú ý nhất của cuộc phỏng vấn lại nằm ở phần thảo luận về bê bối Crackgate của Apple.

Khi được hỏi đánh giá thế nào về tình trạng màn hình iPhone Duo liên tục bị nứt và cách Apple xử lý sự việc, Hong lập tức đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ câu trả lời là: họ đang gập điện thoại sai cách”.

Câu nói gợi lại bê bối Antennagate nổi tiếng của Apple

Phát biểu của cựu lãnh đạo LG khiến cả hai bên bật cười, nhưng đây không đơn thuần là một câu đùa ngẫu hứng. Hong đang nhắc đến Antennagate, một trong những cuộc khủng hoảng truyền thông đáng nhớ nhất trong lịch sử Apple, xảy ra vào thời điểm iPhone 4 ra mắt.

iPhone Duo nứt màn hình, Apple bị châm chọc vì “gập sai cách”. Ảnh: PhoneArena

Năm 2010, nhiều người dùng iPhone 4 phản ánh thiết bị bị suy giảm tín hiệu di động khi cầm máy theo một số cách nhất định, đặc biệt khi bàn tay che khu vực ăng-ten nằm trên khung viền.

Vấn đề nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích, bởi thiết kế ăng-ten mới vốn được Apple quảng bá là một trong những cải tiến đáng chú ý của sản phẩm.

Khi một người dùng gửi email phàn nàn về tình trạng này, Steve Jobs, CEO Apple khi đó, đã trả lời bằng câu nói nổi tiếng: “Chỉ cần tránh cầm điện thoại theo cách đó”.

Cộng đồng Internet sau đó biến lời giải thích này thành câu nói châm biếm “Bạn đang cầm điện thoại sai cách” (You're holding it wrong), ám chỉ cách Apple dường như đẩy trách nhiệm về phía người dùng thay vì thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong thiết kế sản phẩm.

Bằng cách sử dụng cụm từ “họ đang gập điện thoại sai cách”, Kenneth Hong đã khéo léo đặt Crackgate bên cạnh Antennagate, đồng thời gợi ý rằng Apple có thể đang lặp lại cách phản ứng từng gây tranh cãi trong quá khứ.

Apple cần minh bạch hơn trước tốc độ lan truyền của mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở lời mỉa mai, Hong còn đưa ra những nhận định đáng chú ý về cách một doanh nghiệp nên xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời đại số.

Theo cựu lãnh đạo LG, môi trường truyền thông hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm xảy ra Antennagate. Mạng xã hội và các nền tảng video ngắn cho phép thông tin lan truyền với tốc độ gần như tức thời.

Một đoạn video ghi lại chiếc điện thoại gặp sự cố có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người, tạo ra làn sóng tranh luận và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu.

Một chiếc iPhone Duo bị nút sọc màn hình. Ảnh: Reddit

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không thể chờ đợi cho đến khi có được câu trả lời hoàn hảo mới bắt đầu lên tiếng. Thay vào đó, công ty cần chủ động đưa ra thông báo sớm, thể hiện rằng mình đang nghiêm túc điều tra sự việc và kiểm soát diễn biến khủng hoảng.

Hong cho rằng điều người tiêu dùng thực sự mong muốn là sự minh bạch nhiều hơn từ các nhà sản xuất. Đây cũng là điểm mà Apple thường bị đánh giá là chưa đáp ứng tốt, bởi hãng có truyền thống kiểm soát chặt chẽ thông tin và hiếm khi công khai chi tiết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Với Crackgate, cách tiếp cận này càng trở nên quan trọng. Khi những hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình xuất hiện trên Internet, sự im lặng hoặc phản hồi thiếu cụ thể có thể khiến người dùng tự đưa ra những giả thuyết tiêu cực, thậm chí làm tổn hại niềm tin vào sản phẩm.

Crackgate có thể trở thành phép thử lớn với chiếc iPhone gập đầu tiên

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến một số thiết bị iPhone Duo gặp tình trạng nứt màn hình. Những trường hợp được cộng đồng chia sẻ chủ yếu liên quan đến khu vực nếp gấp ở giữa màn hình, làm dấy lên nghi vấn về thiết kế bản lề, cấu trúc tấm nền hoặc quy trình sản xuất.

Apple sẽ phải đối mặt với bài toán không hề đơn giản: vừa xác định nguyên nhân kỹ thuật, vừa trấn an khách hàng và bảo vệ danh tiếng của dòng sản phẩm gập đầu tiên trong lịch sử hãng.

Đây là một sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với Apple sau nhiều năm người dùng chờ đợi hãng tham gia thị trường điện thoại màn hình gập.

Vì vậy, bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào trong giai đoạn đầu cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý người mua, đặc biệt khi iPhone Duo thuộc phân khúc cao cấp với mức giá lên tới hàng nghìn USD.

Vẫn còn quá sớm để kết luận Crackgate sẽ phát triển theo hướng nào và Apple sẽ đưa ra phản ứng cuối cùng ra sao.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một cuộc khủng hoảng kỹ thuật hoàn toàn có thể biến thành khủng hoảng niềm tin nếu hãng không xử lý truyền thông đủ nhanh và minh bạch.

Người dẫn chương trình cho biết ông hy vọng sự việc sẽ không bị đẩy đi quá xa, đến mức phá hỏng danh tiếng của chiếc iPhone gập đầu tiên.

Người dùng đã phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến Apple bước chân vào thị trường này và sẽ thật đáng tiếc nếu những vấn đề trong lần ra mắt đầu tiên khiến hãng mất động lực phát triển các thế hệ tiếp theo.

(Theo PhoneArena, Mashable)