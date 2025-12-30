Sau màn ra mắt ấn tượng tại thị trường nội địa, Xiaomi 17 Ultra, chiếc smartphone được xem là cỗ máy nhiếp ảnh di động mạnh mẽ bậc nhất hiện nay, đã chính thức sẵn sàng cho hành trình vươn ra thế giới.

Xiaomi 17 Ultra phiên bản quốc tế dự kiến sẽ được trình làng vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2/2026. Ảnh: PhoneArena

Xiaomi xác nhận thiết bị sẽ có phiên bản toàn cầu và người dùng quốc tế sẽ không phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm sản phẩm đang được cộng đồng công nghệ nhắc đến như “máy ảnh chuyên nghiệp đội lốt smartphone”.

Smartphone thay thế máy ảnh chuyên nghiệp?

Theo những nguồn tin uy tín, Xiaomi 17 Ultra phiên bản quốc tế dự kiến sẽ được trình làng vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2/2026. Điều này đồng nghĩa với việc máy nhiều khả năng sẽ góp mặt tại MWC 2026, sân khấu quen thuộc của Xiaomi trong những năm gần đây.

Dù hãng chưa công bố ngày cụ thể, các tín hiệu đều cho thấy thời điểm ra mắt đã ở rất gần và sự mong đợi của người dùng toàn cầu đang tăng lên từng ngày.

Điều khiến chiếc smartphone này trở nên đặc biệt chính là triết lý mà Xiaomi hướng tới: không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại cao cấp, mà là thiết bị đủ khả năng thay thế cả túi đồ nhiếp ảnh của bạn.

Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc đã gây sốc với viên pin dung lượng lên đến 6.800mAh, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội ngay cả với cường độ chụp ảnh, quay video dày đặc.

Trong bối cảnh nhiều flagship hiện nay chỉ nâng cấp nhỏ giọt, Xiaomi 17 Ultra lại lựa chọn hướng đi đầy tham vọng: đẩy giới hạn phần cứng camera lên mức gần với máy ảnh chuyên nghiệp. Việc trang bị cảm biến kích thước 1 inch cùng ống kính tiềm vọng 200MP cho thấy “cuộc chiến megapixel” đã bước sang giai đoạn mới, nơi kích thước cảm biến và sức mạnh quang học trở thành tâm điểm.

Nếu phiên bản “Leica Edition” được mang ra thị trường quốc tế, đây sẽ là điểm nhấn lớn nhất. Với vòng zoom cơ học và mặt lưng da vegan sang trọng, thiết bị tạo ra trải nghiệm rất gần với máy ảnh chuyên dụng. Nó không chỉ đem lại chất lượng hình ảnh cao hơn mà còn mang lại cảm giác sử dụng chân thực, điều mà màn hình cảm ứng dù hiện đại đến đâu cũng khó thay thế.

Xiaomi muốn làm nhiều hơn là “đuổi kịp” đối thủ

Ở khía cạnh cạnh tranh, Xiaomi 17 Ultra sẽ trực tiếp đối đầu với dòng Galaxy S sắp ra mắt của Samsung. Người yêu nhiếp ảnh sẽ đứng trước bài toán khó: chọn hệ sinh thái ổn định, quen thuộc của Samsung hay dấn thân vào thế giới phần cứng camera “điên rồ” nhưng đầy sức hút của Xiaomi.

Xiaomi 17 Ultra là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên có vòng zoom cơ học. Ảnh: Gizchina

Viên pin khổng lồ cũng là lợi thế lớn, khi nó giải quyết một trong những điểm yếu cố hữu của flagship hiện đại – thời lượng pin không tương xứng với sức mạnh phần cứng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người mong đợi hơn cả chính là khả năng mang phiên bản Leica ra khỏi Trung Quốc. Vòng zoom cơ học không chỉ mang giá trị về tính năng mà còn khơi dậy cảm giác thao tác thật sự với thiết bị, điều mà công nghệ hiện đại đôi khi vô tình đánh mất. Nó biến việc chụp ảnh bằng smartphone thành một trải nghiệm thú vị, đầy cảm xúc, chứ không chỉ là một thao tác chạm màn hình.

Nếu nhìn cách Xiaomi đầu tư vào 17 Ultra, có thể thấy hãng không chỉ đơn giản muốn cạnh tranh với Apple hay Samsung theo lối quen thuộc. Thay vào đó, Xiaomi đang cố gắng tạo ra một phân khúc riêng: những người muốn một chiếc “máy ảnh chuyên nghiệp có thể gọi điện”, chứ không chỉ là một smartphone có camera tốt.

Nếu mọi thông tin được giữ đúng như kỳ vọng, Xiaomi 17 Ultra hoàn toàn có thể trở thành thiết bị định hình xu hướng mới cho thị trường flagship – nơi hiệu năng, camera và thời lượng pin cùng đạt đến mức đột phá.

Với sự xác nhận sẽ ra mắt toàn cầu trong đầu năm 2026, có thể nói cuộc đua smartphone cao cấp năm tới sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

(Theo PhoneArena, Gizchina)