Xiaomi 15T 5G

Ảnh: TGDĐ

Giá bán tham khảo: 11.090.000 đồng.

Xiaomi 15T 5G hướng tới người dùng cần cấu hình mạnh và chụp ảnh đẹp. Điểm nhấn lớn nhất là cụm camera Leica, gồm cảm biến chính 50MP, camera tele 50MP zoom kỹ thuật số 60x và camera góc siêu rộng 12MP.

Màn hình của máy với tấm nền AMOLED phẳng 6.83 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz. Màn hình sở hữu độ sáng tối đa đạt mức kỷ lục 3200 nit, giúp nhìn rõ nội dung kể cả dưới trời nắng gắt.

Về cấu hình, Xiaomi 15T trang bị chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy có thiết mỏng nhẹ 7,5mm, kháng nước IP68, viên pin 5500 mAh cùng sạc nhanh HyperCharge 67W.

Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá, Xiaomi 15T 5G vẫn lộ diện một vài điểm trừ như việc duy trì khung viền nhựa làm giảm bớt độ cao cấp của máy.

Ngoài ra, tốc độ sạc nhanh chỉ dừng lại ở mức 67W, thiếu tính năng sạc không dây. Hệ thống camera (đặc biệt là khả năng zoom xa và chụp thiếu sáng) chưa thực sự xuất sắc nếu so sánh với phiên bản 15T Pro.

Xiaomi POCO X8 Pro 5G

Ảnh: TGDĐ

Giá bán tham khảo: 11.490.000 đồng.

Với các game thủ di động, Xiaomi POCO X8 Pro là lựa chọn tốt nhất. Máy sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra tiến trình 4 nm.

Đi kèm hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop và công nghệ tối ưu hóa WildBoost, POCO X8 Pro đạt hơn hai triệu điểm Antutu, chơi tốt mọi game đồ họa nặng.

Máy được trạng bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 6500 mAh. Viên pin này cho thời gian sử dụng thoải mái suốt hai ngày, lướt mạng xã hội trên 20 giờ và hỗ trợ sạc ngược qua cáp.

POCO X8 Pro hỗ trợ sạc siêu nhanh công suất 100W. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa tới 3500 nit.

Phía sau là camera chính 50MP cảm biến Sony IMX882, chống rung OIS, dải đèn nền RGB thông báo và đạt chuẩn IP68 chống nước.

Nhược điểm của máy là camera góc siêu rộng hạn chế, thiếu ống kính tele, phần mềm HyperOS còn đi kèm các ứng dụng không cần thiết; máy dễ nóng và tụt khung hình khi chơi game nặng lâu.

Samsung Galaxy A57 5G

Ảnh: TGDĐ

Giá bán tham khảo: 11.990.000 đồng

Samsung Galaxy A57 5G thu hút người dùng với độ mỏng chỉ 6.9 mm và trọng lượng chỉ 179g.

Màn hình Super AMOLED Plus 6.7 inch với tần số quét 120 Hz, trang bị tính năng Vision Booster tối ưu hiển thị dưới nắng. Galaxy A57 5G sở hữu camera chính 50MP chống rung quang học OIS.

Samsung cũng tích hợp bộ tính năng thông minh Awesome Intelligence như Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm, Xóa Vật Thể Thừa.

Máy trang bị chip Exynos 1680 8 nhân, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Thiết bị có khả năng kháng nước IP68, kính Gorilla Glass Victus+ bảo vệ, pin 5000 mAh cùng sạc nhanh Super Fast Charging 2.0 45W.

Tuy nhiên, nhược điểm của máy là khả năng hiển thị màu sắc kém rực rỡ so với các thiết hệ trước. Chip Exynos 1680 xử lý tốt tác vụ hằng ngày nhưng bị nóng khi chơi game nặng hoặc chạy tác vụ đồ họa lâu.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a). Ảnh: TGDĐ

Giá bán tham khảo: 11.490.000 đồng.

Nếu thích sự phá cách độc lạ, Nothing Phone (4a) là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu máy này của Nothing có mặt lưng kính trong suốt kết hợp dải đèn Glyph Bar tương tác thông minh.

Hệ thống đèn LED này giúp nhận diện cuộc gọi, thông báo một cách trực quan mà không cần lật mở màn hình.

Mẫu máy này sở hữu nâng cấp cực kỳ đắt giá là ống kính telephoto tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3.5x và chống rung quang học OIS.

Nothing Phone (4a) có màn hình AMOLED LTPS 6.78 inch, tần số quét 120Hz. Bên trong là chip Snapdragon 7s Gen 4, RAM 8 GB, bộ nhớ trong UFS 3.1 128 GB. Máy chạy giao diện Nothing OS 4.1 tối giản, pin 5.080 mAh và sạc nhanh có dây 50W.

Tuy nhiên, smartphone này vẫn tồn tại một số hạn chế như hệ thống camera của máy xử lý chưa thực sự tối ưu với dải nhạy sáng (dynamic range) khá hẹp.

Nhà sản xuất đã cắt giảm tính năng sạc không dây và chỉ trang bị khung viền bằng chất liệu nhựa, làm giảm đi cảm giác cao cấp khi cầm nắm.