Nếu cách đây vài năm, 15 triệu đồng chỉ đủ mua một chiếc smartphone cận cao cấp với nhiều sự đánh đổi thì đến năm 2026, mức giá này đã mang đến rất nhiều lựa chọn hấp dẫn. Các hãng đều trang bị cho sản phẩm của mình những bộ vi xử lý mạnh, màn hình AMOLED tần số quét cao, pin dung lượng lớn cùng khả năng sạc siêu nhanh.

iPhone 16e của Apple nằm trong phân khúc máy 15 triệu đồng. Ảnh: wired

Đây là phân khúc phù hợp với người dùng muốn sử dụng điện thoại lâu dài từ 3-5 năm, thường xuyên làm việc trên thiết bị di động, chơi game, chụp ảnh hoặc quay video mà không cần đầu tư tới hơn 20 triệu đồng cho các mẫu flagship.

Ngoài ra, smartphone khoảng 15 triệu đồng cũng đáp ứng tốt nhu cầu học tập, giải trí, chỉnh sửa ảnh, xử lý video ngắn hay đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc. Với hiệu năng mạnh, người dùng gần như không phải lo lắng việc thiết bị nhanh lỗi thời trong vài năm tới.

Xiaomi POCO F8 Pro 5G: "Quái vật hiệu năng" dành cho game thủ

Nếu ưu tiên sức mạnh xử lý, POCO F8 Pro 5G là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất hiện nay với mức giá khoảng 14,8 triệu đồng.

POCO F8 Pro 5G là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng. Ảnh: Xiaomi

Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đủ khả năng xử lý mọi tác vụ từ công việc cho tới các tựa game nặng với thiết lập đồ họa cao. Đi kèm là RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB giúp đa nhiệm mượt mà.

Điểm cộng lớn khác nằm ở màn hình AMOLED 6,59 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng lên tới 3.500 nit, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mạnh.

Viên pin 6.210mAh kết hợp sạc nhanh 100W giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài mà không phải sạc nhiều lần.

Điểm trừ của POCO F8 Pro nằm ở hệ thống camera chỉ ở mức khá, chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Giao diện HyperOS đôi khi hiển thị các ứng dụng có quảng cáo, gây chút phiền toái cho người dùng.

HONOR 400 Pro 5G: Smartphone toàn diện nhất tầm giá

Nếu cần một chiếc điện thoại cân bằng giữa hiệu năng và camera, HONOR 400 Pro 5G là ứng viên rất sáng giá.

Thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Gen 3 kết hợp RAM 12GB cùng bộ nhớ trong lên tới 512GB, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho cả công việc lẫn giải trí.

HONOR 400 Pro 5G. Ảnh: HONOR

Điểm nổi bật nhất là hệ thống camera chính 200MP tích hợp chống rung quang học OIS, cho khả năng chụp ảnh chi tiết, quay video ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung.

Máy còn sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz cùng viên pin Silicon-Carbon 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W.

Ngoài ra, chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69 giúp HONOR 400 Pro bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng.

Điểm hạn chế của máy là không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng và người dùng mới có thể mất một thời gian để làm quen với giao diện MagicOS.

OPPO Reno16 F 5G: Lựa chọn cân bằng cho người thích chụp ảnh

Với mức giá khoảng 15,8 triệu đồng, OPPO Reno16 F 5G hướng đến người dùng yêu thích nhiếp ảnh và thời lượng pin dài.

Máy sở hữu viên pin 7.000mAh, đủ đáp ứng từ hai đến ba ngày sử dụng thông thường. Công nghệ sạc nhanh 80W cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ.

OPPO Reno16 F 5G hướng đến người dùng yêu thích nhiếp ảnh và thời lượng pin dài. Ảnh: OPPO

Hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP chống rung OIS kết hợp camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x, mang lại chất lượng ảnh chân dung và chụp xa khá ấn tượng.

Màn hình AMOLED 6,57 inch 120Hz hiển thị sắc nét, trong khi vi xử lý Dimensity 7300 Energy đáp ứng tốt hầu hết tác vụ hàng ngày cũng như chơi game ở mức thiết lập phù hợp.

Nhược điểm là khung viền bằng nhựa, cạnh máy hơi vuông nên có thể gây cấn tay khi sử dụng lâu.

iPhone 16e: Cánh cửa vào hệ sinh thái Apple

Đối với người dùng yêu thích iOS, iPhone 16e là lựa chọn rất đáng chú ý với mức giá khoảng hơn 14 triệu đồng.

Máy được trang bị chip A18 tương tự iPhone 16, mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt mà các tác vụ nặng cũng như hỗ trợ tốt các tính năng AI mới của Apple.

iPhone 16e là lựa chọn rất đáng chú ý với mức giá khoảng hơn 14 triệu đồng. Ảnh: Apple

Camera chính 48MP cho chất lượng ảnh sắc nét, hỗ trợ zoom quang học 2x. Thời lượng pin cũng được đánh giá là tốt nhất trong nhóm iPhone màn hình 6,1 inch.

Thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và sử dụng bằng một tay.

Điểm khiến nhiều người cân nhắc là màn hình vẫn chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz, thiếu camera góc siêu rộng và số lượng màu sắc khá hạn chế.

POCO X8 Pro Max: “Vua pin” dành cho người dùng cường độ cao

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là thời lượng pin, POCO X8 Pro Max gần như không có đối thủ trong tầm giá.

Máy gây ấn tượng với viên pin lên tới 8.500mAh, cho thời gian sử dụng thực tế từ 2 đến 3 ngày chỉ sau một lần sạc. Công nghệ sạc nhanh 100W cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

POCO X8 Pro Max gần như không có đối thủ trong tầm giá. Ảnh: Xiaomi

Bên trong là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3nm, đạt hiệu năng rất cao, kết hợp RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 dung lượng 512GB.

Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm xem phim và chơi game rất ấn tượng.

Tuy nhiên, viên pin lớn cũng khiến thiết bị dày và nặng hơn nhiều smartphone khác. Camera chưa phải thế mạnh, trong khi giao diện phần mềm vẫn còn một số hạn chế nhỏ.

Galaxy XCover7 Pro 5G: Điện thoại dành cho môi trường khắc nghiệt

Không giống các mẫu smartphone thông thường, Galaxy XCover7 Pro được Samsung phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng làm việc ngoài công trường, nhà máy hoặc môi trường khắc nghiệt.

Máy đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H cùng khả năng chống nước, chống bụi IP68. Điểm đặc biệt là pin có thể tháo rời, giúp thay pin nhanh khi cần mà không phải chờ sạc.

Galaxy XCover7 Pro được Samsung phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng làm việc ngoài công trường, nhà máy hoặc môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Samsung

Thiết bị còn tích hợp phím cứng có thể tùy chỉnh để mở nhanh ứng dụng hoặc sử dụng như bộ đàm trong công việc.

Samsung cũng cam kết cập nhật phần mềm và bảo mật lên tới 7 năm, giúp thiết bị duy trì giá trị sử dụng lâu dài.

Đổi lại, Galaxy XCover7 Pro có thiết kế khá dày và nặng, màn hình LCD chỉ ở mức đủ dùng, pin 4.350mAh không quá nổi bật và tốc độ sạc 15W khá chậm.

Mỗi mẫu smartphone trong danh sách đều có thế mạnh riêng. Nếu cần hiệu năng cao nhất để chơi game, POCO F8 Pro 5G là lựa chọn nổi bật. Người yêu thích chụp ảnh và muốn một thiết bị cân bằng nên cân nhắc HONOR 400 Pro 5G. Với những ai thường xuyên di chuyển và ưu tiên thời lượng pin, POCO X8 Pro Max là cái tên khó bỏ qua.

Trong khi đó, OPPO Reno16 F 5G phù hợp với người dùng yêu thích nhiếp ảnh và thiết kế hiện đại, iPhone 16e là lựa chọn hợp lý để gia nhập hệ sinh thái Apple với chi phí vừa phải, còn Samsung Galaxy XCover7 Pro 5G hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc điện thoại siêu bền phục vụ công việc chuyên dụng.