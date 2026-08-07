Không chỉ các thương hiệu Android như Samsung, Xiaomi, OPPO hay Honor, Apple cũng góp mặt với iPhone 16e sau nhiều đợt giảm giá, đưa sản phẩm về mức dễ tiếp cận hơn đáng kể.

iPhone 16e đang có mức giá tốt đầu tháng 8/2026. Ảnh: Apple

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn cùng một số đại lý ủy quyền, iPhone 16e hiện dao động khoảng 13 triệu đồng, Samsung Galaxy S25 FE còn khoảng 13 triệu đồng, trong khi OPPO Reno16 F 5G, Honor 600 và Xiaomi 15T Pro được bán phổ biến trong khoảng 15-16 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ và chương trình khuyến mại.

Ở cùng một tầm giá nhưng mỗi sản phẩm lại hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau, từ người yêu thích hệ sinh thái Apple, game thủ cần hiệu năng cao cho đến người ưu tiên camera hoặc thời lượng pin.

iPhone 16e: Lựa chọn đáng giá cho người muốn gia nhập hệ sinh thái Apple

Sau khi giảm xuống còn khoảng 13 triệu đồng, iPhone 16e trở thành một trong những chiếc iPhone có tỷ lệ hiệu năng trên giá bán hấp dẫn nhất của Apple hiện nay.

Điểm mạnh lớn nhất của máy là bộ xử lý Apple A18 vẫn thuộc nhóm chip mạnh trên thị trường, đáp ứng tốt từ các tác vụ hằng ngày đến chỉnh sửa video hay chơi game đồ họa cao. Cùng với đó là khả năng quay video ổn định, camera chính 48MP cho chất lượng ảnh tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng và thời gian cập nhật phần mềm kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, để đạt mức giá cạnh tranh, Apple cũng cắt giảm một số trang bị. Máy chỉ có một camera sau, màn hình vẫn sử dụng tần số quét 60 Hz và tốc độ sạc chưa thể sánh với nhiều mẫu Android cùng tầm giá.

Với người dùng ưu tiên sự ổn định, bảo mật, hệ sinh thái Apple và khả năng sử dụng lâu dài, iPhone 16e vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Xiaomi 15T Pro nổi bật nhờ hiệu năng mạnh nhất phân khúc

Nếu xét riêng về cấu hình, Xiaomi 15T Pro gần như là "ông vua hiệu năng" trong nhóm sản phẩm này.

Xiaomi 15T Pro với các phiên bản màu. Ảnh: Xiaomi

Máy sở hữu RAM 12GB, bộ nhớ trong lên tới 512GB cùng bộ xử lý thuộc dòng cao cấp, mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ cho cả chơi game lẫn làm việc. Màn hình AMOLED chất lượng cao, cụm camera hợp tác với Leica và công nghệ sạc siêu nhanh cũng là những điểm cộng giúp Xiaomi tạo khác biệt.

Bên cạnh đó, dung lượng lưu trữ 512GB là lợi thế lớn đối với người thường xuyên quay video 4K hoặc lưu trữ nhiều dữ liệu mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ đám mây.

Điểm hạn chế là giao diện HyperOS vẫn đi kèm một số ứng dụng cài sẵn, trong khi thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm chưa thực sự dài như Apple hay Samsung.

Galaxy S25 FE giữ thế mạnh về sự cân bằng

Samsung Galaxy S25 FE tiếp tục phát huy truyền thống của dòng Fan Edition khi mang đến trải nghiệm khá toàn diện.

Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Máy được trang bị màn hình Dynamic AMOLED chất lượng cao, khả năng hiển thị đẹp, camera cho chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện và giao diện One UI được đánh giá cao về tính ổn định cũng như các tính năng AI phục vụ công việc.

Một ưu điểm khác là Samsung duy trì chính sách cập nhật Android trong nhiều năm giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng lâu dài.

Điểm trừ của Galaxy S25 FE nằm ở bộ nhớ trong chỉ 128GB và RAM 8GB, thấp hơn khá nhiều so với một số đối thủ cùng mức giá. Với người có nhu cầu lưu trữ lớn hoặc đa nhiệm nặng, đây có thể là yếu tố cần cân nhắc.

OPPO Reno16 F 5G hướng tới người dùng yêu thích chụp ảnh

Không chạy đua cấu hình, OPPO Reno16 F 5G tập trung vào thiết kế và trải nghiệm camera.

OPPO Reno16 F 5G hướng tới người dùng yêu thích chụp ảnh. Ảnh: OPPO

Máy sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, màn hình AMOLED 120 Hz cùng hệ thống camera selfie được đánh giá cao. Các tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, xóa vật thể, làm đẹp chân dung hay xử lý văn bản cũng được tích hợp khá đầy đủ.

Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

Điểm hạn chế là bộ xử lý chỉ thuộc phân khúc cận cao cấp nên hiệu năng khi chơi các tựa game nặng sẽ không thể cạnh tranh với Xiaomi 15T Pro hay iPhone 16e.

Honor 600 gây ấn tượng nhờ pin lớn và giá bán cạnh tranh

Honor góp mặt trong danh sách với hai phiên bản Honor 600 5G gồm RAM 8GB và RAM 12GB.

Honor 600 5G đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69 và IP69K. Ảnh: HONOR

Ưu điểm nổi bật nhất của dòng máy này là viên pin dung lượng lớn, cho thời gian sử dụng vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Màn hình AMOLED chất lượng cao, thiết kế hiện đại cùng các tính năng AI phục vụ chụp ảnh và làm việc cũng giúp Honor tăng sức cạnh tranh.

Phiên bản RAM 12GB phù hợp với người thường xuyên mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc xử lý các tác vụ nặng. Trong khi đó, bản RAM 8GB vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, Honor 600 đem tới trải nghiệm nhiếp ảnh nổi bật nhờ camera chính 200MP tích hợp chống rung quang học (OIS) cùng cảm biến kích thước lớn 1/1.4 inch.

Điểm hạn chế chủ yếu đến từ hệ sinh thái phụ kiện chưa phong phú bằng Samsung hay Apple, đồng thời mức độ nhận diện thương hiệu tại Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để mở rộng.

Mỗi sản phẩm trong danh sách đều có thế mạnh riêng và không có lựa chọn nào phù hợp với tất cả người dùng.

Nếu ưu tiên hiệu năng, bộ nhớ lớn và khả năng chơi game, Xiaomi 15T Pro là ứng viên sáng giá nhất. Với người muốn gắn bó lâu dài cùng hệ sinh thái Apple, iPhone 16e mang lại giá trị sử dụng bền vững nhờ chip A18 mạnh mẽ và chính sách cập nhật phần mềm kéo dài.

Trong khi đó, Galaxy S25 FE phù hợp với người cần một chiếc điện thoại cân bằng về màn hình, camera và phần mềm. OPPO Reno16 F sẽ hấp dẫn những ai yêu thích chụp ảnh selfie, thiết kế đẹp và các tính năng AI, còn Honor 600 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên thời lượng pin cùng mức giá cạnh tranh.

Nhìn chung, với việc nhiều mẫu smartphone đồng loạt giảm giá trong tháng 8/2026, phân khúc 15 triệu đồng đang trở thành một trong những khoảng giá hấp dẫn nhất trên thị trường.