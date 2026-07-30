Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra hiện giữ vị trí một trong những mẫu smartphone màn hình gập đắt đỏ nhất thị trường, với giá khởi điểm từ 52.990.000 VNĐ cho phiên bản 256GB/12GB và đạt tới 70.989.999 VNĐ cho bản 1TB/16GB.
Máy có thiết kế siêu mỏng nhẹ chuẩn Ultra với độ dày chỉ 4,1 mm khi mở ra cùng trọng lượng 215g. Z Fold 8 Ultra trang bị màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình chính 8,0 inch tối ưu hoàn hảo cho các tác vụ đa nhiệm.
Hệ thống camera với cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x, đi kèm khả năng quay video 8K. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy.
Máy được trang bị viên pin 5000 mAh, với sạc nhanh 45W và sạc không dây 20W.
Nhược điểm của Galaxy Z Fold 8 Ultra là có mức giá bán cao, không đi kèm củ sạc trong hộp.
OPPO Find N6 gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 18/3 với giá niêm yết 64.990.000 VNĐ cho phiên bản 16GB/512GB, một mức giá cao khiến nhiều người bất ngờ.
Máy có thiết kế siêu mỏng 8,93 mm khi gập (4,21 mm khi mở) và trọng lượng chỉ 225g. Nhờ bản lề Titanium thế hệ hai kết hợp kính dẻo tự làm phẳng, nếp gập trên màn hình chính 8,12 inch và màn hình phụ 6,62 inch được giảm thiểu tối đa.
Find N6 trang bị hệ thống camera Hasselblad đẳng cấp gồm camera chính 200 MP, camera tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ siêu zoom 120x và camera góc siêu rộng 50 MP.
Sức mạnh phần cứng đến từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin Silicon-Carbon 6000 mAh, sạc nhanh SUPERVOOC 80W, sạc không dây AIRVOOC 50W cùng chuẩn kháng nước/bụi IP56/IP58/IP59.
Mặc dù vậy, giá bán đắt đỏ là một nhược điểm lớn của thiết bị này, bên cạnh phụ kiện bút cảm ứng OPPO AI Pen người dùng cũng phải mua riêng.
Mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold 8 có giá niêm yết từ 46.990.000 VNĐ (bản 256GB/12GB) đến 64.990.000 VNĐ (bản 1TB/16GB).
Z Fold 8 có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 201g, trở thành chiếc Fold nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng. Tỷ lệ hiển thị được tinh chỉnh với màn hình ngoài 5,5 inch (tỷ lệ 10:16) thuận tiện cuộn lướt nội dung ngắn, mạng xã hội, chơi các game casual và màn hình chính 7,6 inch (tỷ lệ 4:3) cho người dùng trải nghiệm phim và đọc sách điện tử khá thoải mái.
Máy sở hữu bộ đôi camera góc rộng và góc siêu rộng cùng độ phân giải 50 MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy.
Dù vậy, nhược điểm của Galaxy Z Fold 8 là không có camera tele riêng biệt, viên pin 4800 mAh khiêm tốn hơn so với bản Ultra.
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Điểm nổi bật của flagship này là hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp sở hữu dải tiêu cự đa dạng, gồm camera chính 200 MP (cảm biến siêu lớn 1/1.12 inch), camera tele 3x 200 MP, camera tele siêu xa 10x 50 MP (zoom kỹ thuật số 120x) và camera góc siêu rộng 50 MP.
Máy hỗ trợ quay video 8K 30fps và 4K 120fps Dolby Vision chuẩn điện ảnh.
Cấu hình máy cực khủng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình AMOLED 2K ProXDR 6,82 inch 144Hz độ sáng 3600 nits; viên pin lớn 7050 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W, sạc không dây 50W và chuẩn kháng nước IP66/IP68/IP69.
Nhược điểm của máy nằm ở trọng lượng tương đối đầm tay (235g - 236g), thân máy khá dày (8,65 mm - 9,1 mm) và bộ phụ kiện ống kính tele mở rộng không nằm trong hộp bán tiêu chuẩn.
Sự kết hợp giữa Xiaomi và huyền thoại máy ảnh Đức mang đến mẫu Leica Leitzphone với giá bán 44.490.000 VNĐ.
Sự khác biệt của sản phẩm là ngôn ngữ thiết kế analog kinh điển với khung nhôm khía vân, logo Chấm đỏ biểu tượng và vòng xoay cơ học Leica Camera Ring xoay quanh cụm ống kính.
Máy trang bị camera chính cảm biến 1 inch siêu dải động LOFIC HDR, camera tele 200 MP, tích hợp 13 phong cách Leica Looks và chế độ Leica Essential tái tạo chất ảnh M9/M3.
Cấu hình thiết bị rất mạnh mẽ gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 6,9 inch 120Hz độ sáng 3500 nits, pin 6000 mAh cùng sạc nhanh 90W và tản nhiệt 3D IceLoop.
Tuy nhiên, nhược điểm của máy là kiểu dáng giả máy ảnh đậm tính hoài cổ kén nét thẩm mỹ phổ thông, kích thước màn hình 6,9 inch khá lớn và mức giá tiếp cận không dành cho số đông.
Mẫu flagship chuyên chụp ảnh vivo X300 Ultra phiên bản 16GB/512GB hiện có giá bán 42.990.000 VNĐ.
Điểm ấn tượng của máy là cụm camera Zeiss 200 MP sử dụng cảm biến Sony LYT-901 kích thước lớn 1/1.12 inch, kết hợp camera tele ZEISS APO 200 MP và khả năng quay video 4K 120fps chuẩn 10-bit Log chuyên nghiệp.
Cấu hình thuộc top đầu với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), RAM 16 GB, ROM 512 GB, màn hình AMOLED 2K 144Hz độ sáng 4500 nits; pin dung lượng cao 6600 mAh đi kèm sạc siêu tốc 100W và chuẩn kháng nước IP68/IP69.
Về nhược điểm, vivo X300 Ultra có thiết kế cụm camera sau khá lồi, trọng lượng máy nặng (232g - 237g) và ống kính ZEISS tăng cường tiêu cự 400mm phải mua thêm dưới dạng phụ kiện rời