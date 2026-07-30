Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Giá từ 52.990.000 VNĐ)

Samsung Z Fold 8 Ultra. Ảnh: Anh Tú

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra hiện giữ vị trí một trong những mẫu smartphone màn hình gập đắt đỏ nhất thị trường, với giá khởi điểm từ 52.990.000 VNĐ cho phiên bản 256GB/12GB và đạt tới 70.989.999 VNĐ cho bản 1TB/16GB.

Máy có thiết kế siêu mỏng nhẹ chuẩn Ultra với độ dày chỉ 4,1 mm khi mở ra cùng trọng lượng 215g. Z Fold 8 Ultra trang bị màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình chính 8,0 inch tối ưu hoàn hảo cho các tác vụ đa nhiệm.

Hệ thống camera với cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x, đi kèm khả năng quay video 8K. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy.

Máy được trang bị viên pin 5000 mAh, với sạc nhanh 45W và sạc không dây 20W.

Nhược điểm của Galaxy Z Fold 8 Ultra là có mức giá bán cao, không đi kèm củ sạc trong hộp.