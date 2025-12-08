Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tăng tốc tung ra loạt công cụ hỗ trợ chuyển đổi từ iPhone, trong bối cảnh Apple chưa thể triển khai các tính năng AI tại thị trường đại lục vì vướng quy trình phê duyệt.

Điều này mở ra cuộc cạnh tranh mới, tác động trực tiếp đến người tiêu dùng vốn đang chờ đợi những trải nghiệm AI thế hệ mới.

Tại Trung Quốc, không hãng nào nắm quá 20% thị phần. Vivo hiện dẫn đầu với 18,5% tính đến Quý 3/2025, theo hãng nghiên cứu Counterpoint. Apple, Honor, Oppo, Xiaomi và Huawei cùng chia nhau nhóm tiếp theo với thị phần dao động 13,6% đến 16,4%. Apple từng giữ vị trí số một, nhưng đang mất dần lợi thế khi AI trở thành tiêu chí quan trọng để người dùng nâng cấp thiết bị.

Các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi đang tranh thủ việc Apple chưa tung ra tính năng AI trên iPhone để lôi kéo người dùng. Ảnh: Bloomberg

Trong khi Apple gặp trở ngại do quy định, các thương hiệu nội địa lại chủ động tung ra loạt tính năng AI hữu ích cho trải nghiệm thường ngày. Oppo tích hợp trợ lý AI phân tích giao dịch từ ảnh chụp màn hình để theo dõi chi tiêu, hay hướng dẫn sử dụng máy tập gym qua camera. Honor cho phép tìm mã giảm giá từ nhiều nguồn, tối ưu đặt xe qua ứng dụng gọi xe và tạo video ngắn tự động. Đây đều là những tác vụ gắn với thói quen tiêu dùng tại Trung Quốc, giúp người dùng cảm nhận ngay lợi ích thực tế từ AI.

Đáng chú ý, các hãng nội địa đã giải quyết được điểm yếu lớn nhất: khó chuyển từ iOS sang Android. Ứng dụng Device Clone mới của Honor cho phép sao chép ảnh, tin nhắn, danh bạ từ iPhone chỉ với một mã QR. Công ty cho biết 37% người mua Magic V5 online là người chuyển từ iPhone.

"Apple thực sự tuyệt vời và cả ngành công nghiệp của chúng tôi nên học hỏi từ họ, đối chiếu và thậm chí vượt qua", Xiangdong Li, Giám đốc sản phẩm AI của hệ điều hành Magic của Honor, trả lời Financial Times. Theo ông, sự chậm chạp của Apple là cơ hội vàng cho các đối thủ.

Một số tính năng như Honor Connect hay hệ điều hành mới của Oppo còn hỗ trợ nhận thông báo, trả lời tin nhắn và nhận cuộc gọi từ thiết bị Apple ngay trên điện thoại Android. Điều này phá vỡ rào cản mang tính biểu tượng của Apple là hệ sinh thái khép kín.

Không chỉ Honor và Oppo, Xiaomi cũng tuyên bố “hoan nghênh người dùng iPhone” bằng loạt tính năng đồng bộ, chia sẻ file và truyền màn hình giữa hai hệ điều hành. Các hãng tin rằng AI và thiết kế mới như điện thoại gập sẽ là chìa khóa lôi kéo người dùng iOS, đặc biệt nhóm sử dụng lâu năm nhưng muốn trải nghiệm tính năng mới mà Apple triển khai chậm.

Trong khi đó, Apple vẫn dựa vào ứng dụng Move to iOS để kéo người dùng Android, nhưng sức hút của hãng tại Trung Quốc đang suy giảm. Doanh số trong quý kết thúc tháng 9 giảm 4% so với cùng kỳ. Tuy vậy, việc iPhone 17 bán ra từ giữa tháng 9 giúp doanh số Apple tại Trung Quốc tăng lại 22% trong tháng sau, cho thấy nhiều người dùng vẫn ưu tiên thương hiệu hơn là các tính năng AI bị trì hoãn.

Bên ngoài Trung Quốc, các nỗ lực “dụ dỗ người dùng iPhone” của smartphone nội địa chưa tạo ảnh hưởng đáng kể. Tại châu Âu, Xiaomi, thương hiệu Trung Quốc mạnh nhất, chỉ chiếm 3% thị phần phân khúc cao cấp trong Quý 2/2025, theo IDC.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng chiến lược phá vỡ “vòng lặp hệ sinh thái” của Apple đang đặt ra thách thức dài hạn cho hãng tại thị trường Trung Quốc, nơi tăng trưởng smartphone toàn cầu đang chậm lại ở mức một chữ số.

Omdia nhận định các hãng nội địa “đi nhanh hơn và cởi mở hơn” trong AI, tạo áp lực lớn lên Apple ở thị trường mà họ từng thống trị. IDC đánh giá, nếu người dùng nhận ra rằng Android có thể đồng bộ liền mạch với iPhone, họ sẽ sẵn sàng thử nghiệm thiết bị mới, đặc biệt khi AI mang lại trải nghiệm trực tiếp và thực dụng hơn.

(Theo Financial Times)