Chỉ trong chưa đầy một tuần, hãng công bố sự ra đi của hàng loạt lãnh đạo chủ chốt, bị Meta lôi kéo một nhân tài cấp cao, đồng thời dấy lên đồn đoán về khả năng CEO Tim Cook chuẩn bị rời ghế.

Những xáo trộn xuất hiện đúng lúc nhiều chuyên gia đánh giá Apple đang hụt hơi trong cuộc đua AI, lĩnh vực được xem là “làn sóng lớn tiếp theo” của ngành.

Với một doanh nghiệp có giá trị hàng đầu thế giới, sự thay đổi nhân sự cấp cao được cho là có thể tác động đến cách Apple hình dung, thiết kế và tạo ra các sản phẩm được sử dụng hằng ngày trên toàn cầu.

“Điều duy nhất có thể đọc được từ những diễn biến này là Apple đang bước vào thời kỳ biến động lớn hơn”, Robert Siegel, nhà đầu tư mạo hiểm lâu năm và giảng viên tại Trường Kinh doanh Stanford, nhận định.

Cổ phiếu Apple tăng khoảng 12% từ đầu năm, thấp hơn đáng kể so với mức 30% của năm 2024. Công ty chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Làn sóng lãnh đạo rời đi

Trong tuần, Apple công bố kế hoạch rời nhiệm sở của loạt lãnh đạo cấp cao: Lisa Jackson, Phó chủ tịch phụ trách môi trường, chính sách và sáng kiến xã hội; Giám đốc pháp lý Kate Adams; Phó chủ tịch thiết kế giao diện Alan Dye, người sẽ gia nhập Meta với vị trí Giám đốc thiết kế; John Giannandrea, lãnh đạo chiến lược AI và học máy của Apple.

Để lấp khoảng trống, Apple sẽ đưa Jennifer Newstead, Giám đốc pháp lý của Meta về làm Giám đốc pháp lý mới, kiêm phụ trách quan hệ chính phủ.

Nhóm môi trường và sáng kiến xã hội sẽ báo cáo lên COO Sabih Khan. Amar Subramanya, Phó chủ tịch AI của Microsoft, sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mới về AI tại Apple.

Trước đó, COO Jeff Williams cũng rút khỏi vị trí, đánh dấu thêm một thay đổi đáng kể.

Các biến động này diễn ra trong bối cảnh toàn ngành công nghệ bước vào chu kỳ tái cấu trúc. Meta chuyển bớt đầu tư khỏi vũ trụ ảo (metaverse) sang kính AI và thiết bị đeo.

Amazon sa thải 14.000 nhân viên để tăng tốc AI. Google hợp nhất mảng phần cứng - phần mềm nhằm tích hợp AI sâu hơn vào sản phẩm.

Dù vậy, việc thay đổi ào ạt vẫn bị xem là trái với văn hóa “khép kín” và ổn định vốn có của Apple. “Họ buộc phải làm mạnh tay, vì chiến lược AI đến giờ gần như vô hình. Cách Tim Cook xử lý giai đoạn này sẽ định hình di sản của ông”, Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Wedbush Securities, nhận xét.

Tương lai còn nhiều câu hỏi

Đợt thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong lúc Apple phải đối mặt với nhiều hoài nghi về chiến lược AI. Việc nâng cấp lớn cho Siri đã bị trì hoãn sang năm sau. Trong khi đó, các bản cập nhật AI trên iPhone, Mac và iPad năm nay được đánh giá là khá hạn chế.

Vision Pro, thiết bị thực tế hỗn hợp đắt đỏ và là danh mục mới đầu tiên kể từ Apple Watch, vẫn là sản phẩm ngách.

Ngược lại, năm nay là thời điểm các đối thủ tăng tốc mạnh mẽ: Meta tung kính Ray-Ban Display tích hợp AI, Google và Samsung ra mắt kính thông minh dựa trên Gemini, OpenAI mở rộng sang mua sắm và trình duyệt, trong khi Gemini 3 tiếp tục gây chú ý từ khi ra mắt tháng 11.

Giới đầu tư liên tục chất vấn về kế hoạch AI của Apple. Trong cuộc họp quý vừa qua, lãnh đạo Apple bị hỏi về vai trò của Siri trong việc tạo ra sản phẩm mới và liệu chatbot AI có làm suy giảm ảnh hưởng của Apple trong mảng tìm kiếm.

Eddy Cue thậm chí từng nói trong phiên điều trần chống độc quyền của Google rằng “10 năm nữa có thể người dùng sẽ không cần iPhone”.

Trong bối cảnh đó, việc Alan Dye, gương mặt dẫn dắt studio thiết kế sau khi Jony Ive rời đi năm 2019, chọn đến Meta được xem là mối đe dọa trực diện hơn đối với Apple. Cùng lúc, Jony Ive lại đang hợp tác với OpenAI để phát triển phần cứng đầu tiên của họ.

iPhone vẫn là “cỗ máy” chủ lực

Dù chịu sức ép trong cuộc đua AI, doanh số iPhone 17 vẫn tăng trưởng tốt và có thể tiếp tục bứt lên trong năm tới. Counterpoint Research dự báo Apple sẽ vượt Samsung về số lượng smartphone xuất xưởng năm 2025, lần đầu kể từ 2011. Công ty cũng nằm trong nhóm ít ỏi đạt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, cùng Nvidia và Microsoft.

Sự thay đổi, theo một số chuyên gia, đôi khi lại cần thiết. “Bổ sung nhân sự mới hoặc đề bạt nội bộ có thể mang lại góc nhìn khác, giúp công ty tránh mắc kẹt trong lối tư duy cũ”, Siegel nói.

Và điều đó có thể là điều Apple đang cần, khi nhiều nhà phân tích nhận định thời gian dành cho hãng để tạo ra bước nhảy vọt trong AI không còn nhiều.

“Bạn không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chỉ nhìn vào buổi tiệc AI qua ô cửa sổ”, Ives nói. “Rõ ràng họ cần những thay đổi lớn trong đội ngũ lãnh đạo”.

