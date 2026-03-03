Những ngày qua, thông tin về Châu Vũ Đồng trở thành chủ đề bàn tán khi cô không cập nhật mạng xã hội trong bối cảnh khu vực Trung Đông leo thang xung đột, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn.

Ngày 24/2, nữ diễn viên đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng bên bờ biển, định vị tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. 2 ngày sau, cô tiếp tục chia sẻ hình chụp ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran hôm 28/2, tình hình khu vực trở nên căng thẳng. Tài khoản của cô hiển thị vị trí gần nhất tại Oman và sau đó không có thêm cập nhật, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Hình ảnh nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân trước khi xung đột xảy ra.

Ngay trong ngày xảy ra không kích, đông đảo người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của Châu Vũ Đồng để hỏi thăm: “Châu Châu đã về an toàn chưa?”, “Có thể báo bình an không?”. Song ở thời điểm đó, ê-kíp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đến 3/3, tài khoản của nữ diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh cô diện trang phục ở nhà, kèm trạng thái nhắc đến thời tiết tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Động thái này được xem như lời xác nhận cô đã an toàn trở về, khiến người hâm mộ phần nào yên tâm.

Sinh năm 1992 tại An Huy, Châu Vũ Đồng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải và bắt đầu được chú ý qua bộ phim thanh xuân vườn trường Thượng Ẩn. Tuy nhiên, phải đến vai diễn trong Hàn Võ Ký, tên tuổi của cô mới thực sự bứt phá.

Nhan sắc xinh đẹp của Châu Vũ Đồng.

Những năm gần đây, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Tình Yêu Rất Đẹp và Tạm Biệt, Lý Khả Lạc... cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn, từ thanh xuân, tình cảm đến chính kịch.

Châu Vũ Đồng tại sự kiện:

Nguồn: Sinchew