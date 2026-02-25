Ngày 25/2, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí PEOPLE, Christina Applegate cho biết cuộc sống hiện tại của cô gần như gắn liền với chiếc giường vì những cơn đau do bệnh đa xơ cứng khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

Nữ diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2021, từng có thời gian phải nằm liệt giường và từ đó đến nay luôn thẳng thắn chia sẻ về những thử thách bản thân đối mặt.

Nữ diễn viên phải chống gậy khi di chuyển ở sự kiện.

Christina tâm sự việc đưa con gái 15 tuổi đến trường hay tham gia hoạt động ngoại khóa là điều cô trân trọng nhất, dù điều đó khiến cơ thể thêm mệt mỏi. “Tôi rất muốn tự mình đưa con đi. Đó là khoảng thời gian duy nhất 2 mẹ con ở bên nhau. Tôi chỉ tự nhủ hãy đưa con đến nơi an toàn rồi trở về nhà để có thể nằm nghỉ”, cô nói.

Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận hiếm khi rời khỏi nhà và gọi đa xơ cứng là “điều tồi tệ nhất” từng xảy ra trong cuộc đời. Cô cho biết đã nhập viện hơn 30 lần vì những cơn đau dữ dội.

Bên cạnh điều trị, Christina vẫn duy trì hoạt động và truyền cảm hứng cho cộng đồng bệnh nhân. Cô ra mắt nền tảng trực tuyến Next in MS nhằm chia sẻ trải nghiệm sống chung với bệnh, đồng thời thực hiện podcast MeSsy.

Christina Applegat là một trong những diễn viên truyền hình đình đám của Mỹ.

Sinh năm 1971 tại California, Christina Applegate nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 với vai Kelly Bundy trong series Married... with Children. Cô từng giành giải Emmy, Quả Cầu Vàng và nhận nhiều đề cử danh giá cho các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh, trong đó có Friends, Up All Night, Samantha Who?...

Christina trong một buổi phỏng vấn: