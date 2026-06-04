Theo HK01, Giang Mỹ Nghi gần đây chia sẻ bản thân trong gần 20 năm qua đã chống chọi với chứng bệnh rối loạn hoảng sợ. Căn bệnh ban đầu diễn biến nhẹ nhàng với các triệu chứng dễ bị bỏ qua cho tới khi trở nặng.

Diễn viên Giang Mỹ Nghi.

Nữ diễn viên kể nguyên nhân của căn bệnh xuất phát từ stress công việc, những biến cố tình cảm của cô trong quá khứ. Đỉnh điểm trong 1 lần đến nhà hàng cùng vài người bạn, cô không thể ngồi ăn và bật khóc vì bệnh trở nặng.

"Tôi cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, những giọng nói đó có thể xuyên thấu vào não. Tôi cứ bị ám ảnh, khiến tim đập nhanh, thở gấp và không kiểm soát được cảm xúc rồi có lúc tệ nhất là ngất xỉu", cô kể.

Giang Mỹ Nghi trải qua giai đoạn suy sụp, nghĩ cuộc đời xem như chấm dứt. Sau đó, cô liên hệ 1 chuyên gia tâm lý và tiến hành các buổi trị liệu kéo dài. Mỗi buổi điều trị, Giang Mỹ Nghi khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ nhưng nhờ thế giải tỏa được những u uất lâu ngày.

Cô cũng cân bằng lịch trình, bao gồm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Đặc biệt, diễn viên cho rằng chính Phật giáo là chìa khóa giúp cô vượt qua bệnh tật.

Trước đây, diễn viên đòi hỏi sự hoàn mỹ trong công việc lẫn cuộc sống. Theo năm tháng, cô dần buông bỏ, quay vào bên trong nhiều hơn. Diễn viên học cách sống với phiên bản mới để được nhẹ nhàng, an yên.

"Tôi dần buông bỏ hào quang, danh vọng, cả những ám ảnh. Tôi mong tất cả những ai có hoàn cảnh giống mình có thể sớm bước ra khỏi bóng tối, sống 1 cuộc đời mới", diễn viên chia sẻ.

Diễn viên sống tích cực, buông bỏ sau biến cố.

Những năm gần đây, Giang Mỹ Nghi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Ngoài công việc phim ảnh, cô tham gia các môn thể thao leo núi, yoga, chăm sóc thú cưng... Cô xây dựng kênh YouTube riêng với nội dung về cuộc sống, sinh hoạt đời thường, vừa kết nối giao lưu với khán giả.

Giang Mỹ Nghi sinh năm 1971, là nữ diễn viên kiêm người mẫu và MC. Cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc của Đài TVB. Cô có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Danh gia vọng tộc, Tiềm hành truy kích, Bao la vùng trời II...

Về đời tư, cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Ngô Quân Tường. Họ "đường ai nấy đi" năm 2016 vì không hợp tính cách lẫn thói quen sống. Diễn viên nhiều năm qua tận hưởng cuộc sống độc thân, không có ý định tái hôn.

Diễn viên Giang Mỹ Nghi thắng giải thưởng TVB

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu