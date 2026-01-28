Trong Lằn ranh tập 57 lên sóng tối nay 28/1, chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) báo cáo với bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) về việc nhận được đơn từ chức của ông Trọng (Phú Thăng) liên quan đến vụ con trai đánh bạc. Cùng với đó, cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm của ông Trọng liên quan đến những sai phạm của việc đấu thầu ở huyện Đông San.

Ở diễn biến khác, cơ quan điều tra tiếp tục buổi làm việc với Trinh (Huyền Trang) để khai thác thông tin về mối quan hệ của Trinh với ông Sách (NSND Trung Anh). Trinh lúc đầu vẫn chỉ khai báo hời hợt, một mực khẳng định chỉ là chỗ quen biết với ông Sách và nói người tình là người chính trực nên không có chuyện quà cáp hay lợi ích vật chất. Ngay sau đó công an đưa ra những bằng chứng cụ thể có liên quan đến căn biệt thự của Trinh, nơi ông Sách thường ghé qua đêm nhiều lần, yêu cầu Trinh giải thích.

Trong khi đó, Thu (Hồng Diễm) vô cùng đau lòng và khó xử khi ngày này tới quá nhanh, ngày mà cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt Triển (Mạnh Trường) - bạn thân của mình. Vì vậy Thu luôn né tránh Triển và anh cảm nhận thái độ của cô rất lạ khi gặp ở bệnh viện. Dù cố gắng khai thác nhưng Triển không thể biết lý do Thu có thái độ như vậy với mình.

Triển bị bắt? Trinh trả lời ra sao trước cơ quan điều tra? Chi tiết Lằn ranh tập 57 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.