Ngày 14/9, Sinchew đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã đến Học viện Hý kịch Thượng Hải (Thượng Hý) làm thủ tục nhập học sau khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ trong lần thứ 2 dự tuyển. Nam diễn viên trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật/Kế hoạch sân khấu.

Sự xuất hiện của Huỳnh Hiểu Minh lập tức thu hút sự chú ý của nhiều giảng viên và sinh viên.

Huỳnh Hiểu Minh đến trường làm thủ tục nhập học.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nam diễn viên mặc sơ mi trắng, quần tây đen và đeo kính gọng mảnh. Anh cầm giấy tờ, hồ sơ để hoàn tất thủ tục nhập học. Nhiều sinh viên nhanh chóng nhận ra Huỳnh Hiểu Minh và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ. Các nhân viên tại trường cũng vui vẻ chào đón anh.

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cùng các tân sinh viên tham dự lễ khai giảng. Nam diễn viên thay sang áo phông đen của trường, đội mũ lưỡi trai và ngồi ở hàng ghế đầu.

Sau lễ khai giảng, Huỳnh Hiểu Minh nhận lời phỏng vấn của truyền thông nhà trường và thoải mái chụp ảnh cùng sinh viên. Một số người từng tình cờ gặp nam diễn viên tại trường dành lời khen cho sự thân thiện, kín đáo của anh.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ bất ngờ khi Huỳnh Hiểu Minh trở lại giảng đường ở tuổi 49.

Nam diễn viên trong hội trường.

Trước đó, khi được hỏi về lý do theo đuổi học vị tiến sĩ, Huỳnh Hiểu Minh từng hài hước nói rằng anh “chỉ muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng tiến sĩ”. Nam diễn viên từng trượt kỳ tuyển sinh trước đó nhưng không từ bỏ, quyết định dành thêm một năm chuẩn bị và cuối cùng được tuyển vào chương trình tiến sĩ.

Sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, Huỳnh Hiểu Minh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được biết đến qua các bộ phim như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải… Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Huỳnh Hiểu Minh kết hôn với Angelababy năm 2015. Cặp đôi có một con trai trước khi tuyên bố ly hôn vào năm 2022.

Huỳnh Hiểu Minh được sinh viên vây kín:

Ảnh: Sina, Video: Sohu