Theo St Headline, Lữ Tụng Hiền gần đây nhận lời phỏng vấn chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 60. Diễn viên kể nhiều năm qua, vợ chồng anh sống thoải mái, vui vẻ dù không có con.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Lữ Tụng Hiền.

"Mọi người thúc giục tôi phải có con, còn tôi tự hỏi có con để làm gì? Mỗi người có lựa chọn sống khác nhau", anh nói.

Tài tử quan niệm có con không phải là lựa chọn số 1 trên đời. Anh và vợ vẫn hạnh phúc, viên mãn chứ không cô đơn. Khi tuổi già và bệnh tật, Lữ Tụng Hiền sẵn sàng vào viện dưỡng lão sống.

Cuối năm ngoái, diễn viên trải qua bạo bệnh suýt không qua khỏi. Anh bị nhiễm khuẩn phổi nặng, phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) và hôn mê suốt 7 ngày.

Lữ Tụng Hiền được yêu thích với vai diễn Lệnh Hồ Xung kinh điển màn ảnh.

Quá trình điều trị khiến anh sụt 20kg, cơ thể lẫn tinh thần đều suy kiệt. Sau quá trình nghỉ ngơi với sự chăm sóc của vợ, nam diễn viên đã ổn định hơn song không khỏe như trước.

Sau lần thoát "cửa tử", Lữ Tụng Hiền kể anh giờ không sợ cái chết. Tài tử tận hưởng cuộc sống, chọn tâm thế biết đủ để không mưu cầu và buông bỏ tham vọng.

Lữ Tụng Hiền sinh năm 1966, là nam diễn viên kỳ cựu của TVB. Anh thành công với những vai diễn trong các phim Tiếu ngạo giang hồ, Truyền thuyết liêu trai... Tài tử được đánh giá là một trong những ngôi sao thực lực của làng giải trí Hoa ngữ.

Lữ Tụng Hiền và vợ gắn bó 32 năm.

Sau khi kết hôn, Lữ Tụng Hiền ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Riêng vợ anh là Mạch Cảnh Đình rời khỏi ngành giải trí để ở bên chăm sóc chồng. Hiện cặp đôi ít xuất hiện trong các sự kiện lớn. Họ vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu